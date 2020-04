Додано: Пон 06 кві, 2020 21:18

холява написав: Я рискую попасть в список удаленных,

,.но если у кого то хватит терпения досмотреть до конца и сделать выводы





https://zoobusiness.kiev.ua/news-animal ... vropy.html



досить цікаво досить цікаво

