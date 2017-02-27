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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4978497949804981

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 155
25.01-25.5
5%
8
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
8
26.51-27.0
8%
12
27.01-27.5
14%
21
27.51-28.0
13%
20
28.01-28.5
12%
18
28.51-29.0
12%
19
29.01-29.5
5%
8
29.51-30.0
4%
6
больше 30
21%
33
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:17

  freeze написав:В Офисе президента рассчитывают получить транш МВФ уже в мае, по оптимистическому сценарию будет 2 миллиарда.


НБУ кинул прибыль, на апрель хватит )))
Да и выплат по ОВГЗ в апреле мало )
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:23

кто помнит, я про 21 год писал...- вот в копилку:
https://news.finance.ua/ru/news/-/46838 ... a-covid-19
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:24

пупсікі,а скільки НБУ сьогодні затарив в закрома :?:
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я рискую попасть в список удаленных,
,.но если у кого то хватит терпения досмотреть до конца и сделать выводы


https://zoobusiness.kiev.ua/news-animal ... vropy.html

А после просмотра, посмотреть где и кто заболел и какой наибольший процент смертности.
холява
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:38

Заработная плата в США упала впервые с 2010 года из-за остановки производства на фоне пандемии

Рост безработицы усилит давление на правительства и центральные банки, чтобы ускорить реализацию программ, которые предполагают либо выплату компенсаций уволенным работникам, либо попытки убедить работодателей сохранить персонал до тех пор, пока вирус не исчезнет.

Неудача может привести к усилению рецессии или слабому восстановлению, и тогда политикам придется внедрить еще больше стимулов в дополнение к уже существующим. В прошлом месяце Международная организация труда предупредила, если не удастся взять вирус под контроль, работы лишатся почти 25 миллионов человек.

Экономисты JPMorgan Chase & Co. ожидают, что их показатель безработицы в развитых странах подскочит на 5.7%
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:50

Сьогодні купили на міжбанківському валютному ринку 186 млн дол. США.

НБУ
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:55

  edvardd написав:кто помнит, я про 21 год писал...- вот в копилку:
https://news.finance.ua/ru/news/-/46838 ... a-covid-19

про 21 не помню.
помню про 18.
перенесли?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 21:18

  холява написав:Я рискую попасть в список удаленных,
,.но если у кого то хватит терпения досмотреть до конца и сделать выводы


https://zoobusiness.kiev.ua/news-animal ... vropy.html

А после просмотра, посмотреть где и кто заболел и какой наибольший процент смертности.

досить цікаво
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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  #<1 ... 4978497949804981
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