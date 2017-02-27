НБУ кинул прибыль, на апрель хватит )))
Да и выплат по ОВГЗ в апреле мало )
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 кві, 2020 20:17
НБУ кинул прибыль, на апрель хватит )))
Да и выплат по ОВГЗ в апреле мало )
Живите своим умом!
Додано: Пон 06 кві, 2020 20:23
кто помнит, я про 21 год писал...- вот в копилку:
https://news.finance.ua/ru/news/-/46838 ... a-covid-19
Додано: Пон 06 кві, 2020 20:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я рискую попасть в список удаленных,
,.но если у кого то хватит терпения досмотреть до конца и сделать выводы
А после просмотра, посмотреть где и кто заболел и какой наибольший процент смертности.
Додано: Пон 06 кві, 2020 20:38
Заработная плата в США упала впервые с 2010 года из-за остановки производства на фоне пандемии
Рост безработицы усилит давление на правительства и центральные банки, чтобы ускорить реализацию программ, которые предполагают либо выплату компенсаций уволенным работникам, либо попытки убедить работодателей сохранить персонал до тех пор, пока вирус не исчезнет.
Неудача может привести к усилению рецессии или слабому восстановлению, и тогда политикам придется внедрить еще больше стимулов в дополнение к уже существующим. В прошлом месяце Международная организация труда предупредила, если не удастся взять вирус под контроль, работы лишатся почти 25 миллионов человек.
Экономисты JPMorgan Chase & Co. ожидают, что их показатель безработицы в развитых странах подскочит на 5.7%
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 06 кві, 2020 20:50
Сьогодні купили на міжбанківському валютному ринку 186 млн дол. США.
НБУ
Живите своим умом!
Додано: Пон 06 кві, 2020 20:55
про 21 не помню.
помню про 18.
перенесли?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 06 кві, 2020 21:18
досить цікаво
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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