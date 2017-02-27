Додано: Пон 06 кві, 2020 22:19

orest написав: Qwerty написав: А вообще, я сейчас, наверное, выскажу очень непопулярную у нас мысль, но все же: в такой период нужно поддержать местный бизнес, особенно малый. Многие этот карантин не переживут. Потому каждый ваш заказ доставки товара, или обеда из местного ресторанчика, собственной службой, или Глово/Убером, сейчас важен, даст им возможность пережить этот кризис, а людям не потерять работу. Причём больше всего в поддержке нуждаются не крупные сети, а небольшие заведения. А вообще, я сейчас, наверное, выскажу очень непопулярную у нас мысль, но все же: в такой период нужно поддержать местный бизнес, особенно малый. Многие этот карантин не переживут. Потому каждый ваш заказ доставки товара, или обеда из местного ресторанчика, собственной службой, или Глово/Убером, сейчас важен, даст им возможность пережить этот кризис, а людям не потерять работу. Причём больше всего в поддержке нуждаются не крупные сети, а небольшие заведения.

Ну чего же не популярную, думаю многие будут только за, но есть одно но. Деньги. Я например ничего заказывать не буду. Какая ресторанная еда в кризис? Вы смеетесь? Ну чего же не популярную, думаю многие будут только за, но есть одно но. Деньги. Я например ничего заказывать не буду. Какая ресторанная еда в кризис? Вы смеетесь?

Замовляли в одному недешевому популярному ресторані... Приїхало авто з кур’єром, в салоні повно було пакетів, виходить, що ми не одні такі! Погано, що кур’єр був без рукавичок, написали на сайті ресторану, вибачилися, сказали, що більше не повториться!!! Мені здається, що під час карантину, такі замовлення як і інше споживання продуктів, значно збільшується!!! Карантин заставляє людей щось смачненьке поїсти![/quote]Ви знаєте, я ні хвилини не сумніваюся, що Ви багата, поважна і впливова, в певних колах людина. Я розумію, що, багато в чому, завдяки особистому розуму, працьовитості, Ви досягнули значного карєрного і особистісного росту. У самого не дуже далекий родич абсолютно заслужено в 90-х з голови колгоспу став очільником однієї з західноукраїнських областей і з Кравчуком і Кучмою на ти був. Але для чого це так паосно в кожному дописі підкреслювати і виставляти?Адже тут вистачає дописувачів, які також чогось в тому житті досягли але не виколюють цим іншим очі. Я розумію, що Вам хочеться визнання, шани, хочеться когось повчати. Але тут повагу і шану дуже просто здобути - діліться КОРИСНОЮ проfільною інfормацією, давайте добрі поради. Навіть повчати і вчити можете, але за темою чи близько до... І це Ваше, надіюся, Ви мене зрозумієте...Щодо саме цього повідомлення. Яка Вам різниця, чи цей курєр принесе Вам вірус на руках, на рукавичках, на пакеті, з кухні ресторану, з сидіння авто, з ручки дверей Вашого будинку чи оісного центру?А може він обробив руки антисептиком перед тим, як взяти Ваш пакет з замовленням? Ви б не про рукавички турбувалися, а про весь процес виготовлення-доставки і дезинекції на кожному етапі...[/quote]А мені й не потрібно ваше визнання сумніваєтеся ви в чомусь чи не сумніваєтесь! Я такий же учасник форуму як і ви... І мені не потрібно ваше якесь зверхнє нравоучєніє... Тим більше це не відповідає правилам форуму! Якщо ви помітили, то я жодного разу на вашу багатотомну писанину нічого не написав, хоча половина в написаному це явний брєд! А ще половина від того, що залишилось брєд в кубі. Те чим ви тут ділитеся це ваша точка зору на фінанси! Причому з претензією на зверхність! Саме ви неодноразово підкреслювали якийсь свій статус, на який мені чесне слово абсолютно наплювати, а вірніше я пропустив, навіть не звернувши уваги! Що писати мені це не вам радити! Це не ваша справа! Ви взагалі хто?! Чомусь я впевнений, що тому ж Сибариту чи ЗЗЗЗ чи Іскатєлю абсолютно наплювати на мою писанину і вони дійсно видають цінну інформацію, а такі як ви вичитують про рукавички... Я не вам це писав і не на ваш коментар! А вірус можна підхопити і в Куршавелі, як виявилося!Ви б своїми справами б переймалися б і за себе б думали як вам не заразитися, а за мене є кому подумати і без вас! Якщо ще щось надумаєте порадити, то запитайте чи в тому є потреба! Ну і не можу я опускати свій рівень і стиль життя навіть на догоду таким як ви, і не можу купляти той непотріб, який мені весь час пропонують такі як ви! І не можу ж я так високопарно розсуждати про економіку і фінанси як Вова з Бердичева! Ви вже звиняйте! Бо я так зрозумів мені як колгоспнику це могли б і простити! І є така функція як ігнор! Скористайтеся і не буде потреби ще щось писати!