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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 кві, 2020 22:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тем временем у соседей:
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
Додано: Пон 06 кві, 2020 22:41
goldfinger
Старина , дело не в том ,кого можно грабить , дело в том , когда бизнес начнет показывать обороты по Б/Н.
Именно с этого момента начнутся ОБОРОТЫ в бизнесе .
То есть , что можно показывать смело налоговой , то ,что на бумаге и облагается налогами.
Насколько я понял , вы тут шатаетесь в поисках людей ,к которым можно предъявить претензии.
Додано: Пон 06 кві, 2020 22:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Что-то дедушка кверти совсем разбушевался,вот что значит закрыли мусорки кодовыми замками,но он красавец,где-то всё таки раздобыл 300 грамм самогона,закинул их вовнутрь,закусил рукавом и в бой,весь мир спасать на ветке ДС(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 06 кві, 2020 22:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Дивлюся зараз 24й ,наші гроші про Єрмака. Курс не буде 25. І зебобікам кранти. Всі на схемах.
Додано: Пон 06 кві, 2020 22:58
Впевнені?! Тенденцію на сьогодні бачили! Швейцарські банкіри заявляють про великий дефіцит фізичного золота!
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