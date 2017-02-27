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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4980498149824983

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 159
25.01-25.5
6%
9
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
8
26.51-27.0
8%
12
27.01-27.5
13%
21
27.51-28.0
13%
21
28.01-28.5
11%
18
28.51-29.0
13%
20
29.01-29.5
5%
8
29.51-30.0
4%
7
больше 30
21%
33
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 22:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тем временем у соседей:
https://www.mid.ru/foreign_policy/news/ ... id/4094131
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 22:41

goldfinger
Старина , дело не в том ,кого можно грабить , дело в том , когда бизнес начнет показывать обороты по Б/Н.
Именно с этого момента начнутся ОБОРОТЫ в бизнесе .
То есть , что можно показывать смело налоговой , то ,что на бумаге и облагается налогами.

Насколько я понял , вы тут шатаетесь в поисках людей ,к которым можно предъявить претензии.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 22:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что-то дедушка кверти совсем разбушевался,вот что значит закрыли мусорки кодовыми замками,но он красавец,где-то всё таки раздобыл 300 грамм самогона,закинул их вовнутрь,закусил рукавом и в бой,весь мир спасать на ветке ДС(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 22:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Дивлюся зараз 24й ,наші гроші про Єрмака. Курс не буде 25. І зебобікам кранти. Всі на схемах.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 22:58

  dima_beleb написав:
  Qwerty написав:
  zzzzzz написав:Золото выкупили пролив и опять достигли сопротивления 1700.

Вероятно на днях будет пробой

Та хотілося б... Такий позитив зайвим не був би... а до літа на 2000...

не будет этого. т.к. надо учитывать мировое падение экономики из-за карантина.

Впевнені?! Тенденцію на сьогодні бачили! Швейцарські банкіри заявляють про великий дефіцит фізичного золота!
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