Додано: Пон 06 кві, 2020 22:42

Что-то дедушка кверти совсем разбушевался,вот что значит закрыли мусорки кодовыми замками,но он красавец,где-то всё таки раздобыл 300 грамм самогона,закинул их вовнутрь,закусил рукавом и в бой,весь мир спасать на ветке ДС(((

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.