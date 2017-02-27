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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4980498149824983>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 161
25.01-25.5
6%
9
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
8
26.51-27.0
7%
12
27.01-27.5
13%
21
27.51-28.0
13%
21
28.01-28.5
12%
19
28.51-29.0
12%
20
29.01-29.5
6%
9
29.51-30.0
4%
7
больше 30
20%
33
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 22:14

  RYTIS написав:В ближайшее время НБУ может применить "монетарное оружие", способное обеспечить благоденствие для группы финансовых спекулянтов и принести разрушительные последствия для всей страны. Речь о разблокировке права НБУ на проведение операций с ОВГЗ на вторичном рынке, которое было у него отобрано в 2018-м году.
Далее здесь https://112.ua/mnenie/nbu-zapustil-proceduru-kraha-piramidy-ovgz-na-radost-nerezidentov-531933.html
Уважаемые коллеги, можете ли оценить профессионализм автора, знакомы ли с его прогнозами, достоин ли доверия?
Что там оценивать? Балабол на ставке.
Как и все кто вещает на каналах Медведчук//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 22:14

RYTIS

Мне даже цифры не нравятся ...112 и морда Медведчука ....
При х....ярит ь бы его , как близкого сподвижника ....

..и Оксану с ним же
холява
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 22:18

asti
холява
Спасибо.
Я ВЕРЮ В ЧЕСТНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА
И В НЕПОДКУПНОСТЬ ПОСТОВЫХ, В ЗАБОТУ БАНКОВ О КЛИЕНТАХ, В РУСАЛОК ВЕРЮ, В ДОМОВЫХ...
RYTIS
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 22:21

RYTIS
Да не за что ...
холява
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 22:32

Малый бизнес,самозанятые это или враги этого государства,или в лучшем случае отношение нейтральное в смысле лохи,которых мы(налоговая,менты,прокуратура...) будем доить.Щас пошла волна укрепляжа на энтузиазизме от трёпа Трампа, влажных надежд о снятии карантина и новой встречи ОПЕК+все и местный колорит аля заграница нам поможет.А люди выходят в доллар,забирая его у тех,кто вынужден сдавать не от хорошей жизни.Что с колоссальным избытком нефти будут делать?До каких пор карантин и пандемия?Что с бюджетом?ХЗ.Волна закончится,когда опять в обменках пусто-берите валюту.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 22:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тем временем у соседей:
https://www.mid.ru/foreign_policy/news/ ... id/4094131
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 22:41

goldfinger
Старина , дело не в том ,кого можно грабить , дело в том , когда бизнес начнет показывать обороты по Б/Н.
Именно с этого момента начнутся ОБОРОТЫ в бизнесе .
То есть , что можно показывать смело налоговой , то ,что на бумаге и облагается налогами.

Насколько я понял , вы тут шатаетесь в поисках людей ,к которым можно предъявить претензии.
холява
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 22:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что-то дедушка кверти совсем разбушевался,вот что значит закрыли мусорки кодовыми замками,но он красавец,где-то всё таки раздобыл 300 грамм самогона,закинул их вовнутрь,закусил рукавом и в бой,весь мир спасать на ветке ДС(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 22:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Дивлюся зараз 24й ,наші гроші про Єрмака. Курс не буде 25. І зебобікам кранти. Всі на схемах.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 23:43

К антибененому закону уже подано более 16 000 правок :shock: :shock: :shock:
Kalgan
 
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