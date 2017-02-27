RYTIS написав:В ближайшее время НБУ может применить "монетарное оружие", способное обеспечить благоденствие для группы финансовых спекулянтов и принести разрушительные последствия для всей страны. Речь о разблокировке права НБУ на проведение операций с ОВГЗ на вторичном рынке, которое было у него отобрано в 2018-м году. Далее здесь https://112.ua/mnenie/nbu-zapustil-proceduru-kraha-piramidy-ovgz-na-radost-nerezidentov-531933.html Уважаемые коллеги, можете ли оценить профессионализм автора, знакомы ли с его прогнозами, достоин ли доверия?
Что там оценивать? Балабол на ставке. Как и все кто вещает на каналах Медведчук//)
Малый бизнес,самозанятые это или враги этого государства,или в лучшем случае отношение нейтральное в смысле лохи,которых мы(налоговая,менты,прокуратура...) будем доить.Щас пошла волна укрепляжа на энтузиазизме от трёпа Трампа, влажных надежд о снятии карантина и новой встречи ОПЕК+все и местный колорит аля заграница нам поможет.А люди выходят в доллар,забирая его у тех,кто вынужден сдавать не от хорошей жизни.Что с колоссальным избытком нефти будут делать?До каких пор карантин и пандемия?Что с бюджетом?ХЗ.Волна закончится,когда опять в обменках пусто-берите валюту.
goldfinger Старина , дело не в том ,кого можно грабить , дело в том , когда бизнес начнет показывать обороты по Б/Н. Именно с этого момента начнутся ОБОРОТЫ в бизнесе . То есть , что можно показывать смело налоговой , то ,что на бумаге и облагается налогами.
Насколько я понял , вы тут шатаетесь в поисках людей ,к которым можно предъявить претензии.
Что-то дедушка кверти совсем разбушевался,вот что значит закрыли мусорки кодовыми замками,но он красавец,где-то всё таки раздобыл 300 грамм самогона,закинул их вовнутрь,закусил рукавом и в бой,весь мир спасать на ветке ДС(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.