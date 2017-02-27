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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 кві, 2020 23:50
Подавляющее большинство поправок подано именно Слугами солидарности. Просто чувство глубокого удовлетворения, если ты предал своих избирателей, то тряпкой по мордам это просто превосходно. Даешь 50 000 поправок
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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