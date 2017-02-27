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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4980498149824983

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 161
25.01-25.5
6%
9
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
8
26.51-27.0
7%
12
27.01-27.5
13%
21
27.51-28.0
13%
21
28.01-28.5
12%
19
28.51-29.0
12%
20
29.01-29.5
6%
9
29.51-30.0
4%
7
больше 30
20%
33
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 23:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Kalgan написав:К антибененому закону уже подано более 16 000 правок :shock: :shock: :shock:


Подавляющее большинство поправок подано именно Слугами солидарности. Просто чувство глубокого удовлетворения, если ты предал своих избирателей, то тряпкой по мордам это просто превосходно. Даешь 50 000 поправок
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 00:34


Народный банк Китая предупредил о риске начала глобальной Великой депрессии
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 01:56

В среднем по США, согласно главе Feeding America, объединяющей 200 различных гуманитарных структур по всей стране, рост обращений уже достиг 40% (но во многих штатах рост многократный), и заявляет:
"Скорость поразительная, нам очень сложно с ней совладать, наши запасы просто не рассчитаны на такое количество голодных, причем одновременно почти в два раза упали пожертвования, у нас тупо может закончиться еда для раздачи. Кроме того, обычно мы привлекали до 2 миллионов волонтеров, теперь их нет, они сидят дома".
+50грн !
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