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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 кві, 2020 23:50
Подавляющее большинство поправок подано именно Слугами солидарности. Просто чувство глубокого удовлетворения, если ты предал своих избирателей, то тряпкой по мордам это просто превосходно. Даешь 50 000 поправок
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 00:34
Народный банк Китая предупредил о риске начала глобальной Великой депрессии
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Додано: Вів 07 кві, 2020 01:56
В среднем по США, согласно главе Feeding America, объединяющей 200 различных гуманитарных структур по всей стране, рост обращений уже достиг 40% (но во многих штатах рост многократный), и заявляет:
"Скорость поразительная, нам очень сложно с ней совладать, наши запасы просто не рассчитаны на такое количество голодных, причем одновременно почти в два раза упали пожертвования, у нас тупо может закончиться еда для раздачи. Кроме того, обычно мы привлекали до 2 миллионов волонтеров, теперь их нет, они сидят дома".
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Додано: Вів 07 кві, 2020 07:13
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Снова босоту в Раду/власть набрали!
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