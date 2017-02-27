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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4980498149824983

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 163
25.01-25.5
6%
9
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
8
26.51-27.0
7%
12
27.01-27.5
13%
21
27.51-28.0
13%
21
28.01-28.5
12%
19
28.51-29.0
13%
21
29.01-29.5
6%
9
29.51-30.0
4%
7
больше 30
21%
34
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 23:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

del
Востаннє редагувалось freeze в Вів 07 кві, 2020 09:33, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 00:34


Народный банк Китая предупредил о риске начала глобальной Великой депрессии
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 01:56

В среднем по США, согласно главе Feeding America, объединяющей 200 различных гуманитарных структур по всей стране, рост обращений уже достиг 40% (но во многих штатах рост многократный), и заявляет:
"Скорость поразительная, нам очень сложно с ней совладать, наши запасы просто не рассчитаны на такое количество голодных, причем одновременно почти в два раза упали пожертвования, у нас тупо может закончиться еда для раздачи. Кроме того, обычно мы привлекали до 2 миллионов волонтеров, теперь их нет, они сидят дома".
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 09:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ранкові вікна обмінок Полтави 26.55/26.9, розтягнули спред з вчорашніх 20коп до 35коп. Гривня в дефіциті))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 09:32

  stryzhko написав:Ранкові вікна обмінок Полтави 26.55/26.9, розтягнули спред з вчорашніх 20коп до 35коп. Гривня в дефіциті))

9-25:

Харков 26.75 - 26.84, прием снизился на 5 коп. по сравнению с 8-30 утра.
Большинство предложений: 26.70 - 26.85

Сумы 26.70 - 26.90
Полтава 26.55 - 26.90
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 09:33

  stryzhko написав:Ранкові вікна обмінок Полтави 26.55/26.9, розтягнули спред з вчорашніх 20коп до 35коп. Гривня в дефіциті))

проблема у всех в другом, на примере вчерашнего дня никто не хочет вечером остаться без заработка.
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