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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 кві, 2020 23:50
del
Востаннє редагувалось freeze
в Вів 07 кві, 2020 09:33, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 00:34
Народный банк Китая предупредил о риске начала глобальной Великой депрессии
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Додано: Вів 07 кві, 2020 01:56
В среднем по США, согласно главе Feeding America, объединяющей 200 различных гуманитарных структур по всей стране, рост обращений уже достиг 40% (но во многих штатах рост многократный), и заявляет:
"Скорость поразительная, нам очень сложно с ней совладать, наши запасы просто не рассчитаны на такое количество голодных, причем одновременно почти в два раза упали пожертвования, у нас тупо может закончиться еда для раздачи. Кроме того, обычно мы привлекали до 2 миллионов волонтеров, теперь их нет, они сидят дома".
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Додано: Вів 07 кві, 2020 09:16
Ранкові вікна обмінок Полтави 26.55/26.9, розтягнули спред з вчорашніх 20коп до 35коп. Гривня в дефіциті))
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Додано: Вів 07 кві, 2020 09:25
Золото пошло на максимумы
Живите своим умом!
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Додано: Вів 07 кві, 2020 09:32
stryzhko написав:
Ранкові вікна обмінок Полтави 26.55/26.9, розтягнули спред з вчорашніх 20коп до 35коп. Гривня в дефіциті))
9-25:
Харков 26.75 - 26.84, прием снизился на 5 коп. по сравнению с 8-30 утра.
Большинство предложений: 26.70 - 26.85
Сумы 26.70 - 26.90
Полтава 26.55 - 26.90
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Додано: Вів 07 кві, 2020 09:33
stryzhko написав:
Ранкові вікна обмінок Полтави 26.55/26.9, розтягнули спред з вчорашніх 20коп до 35коп. Гривня в дефіциті))
проблема у всех в другом, на примере вчерашнего дня никто не хочет вечером остаться без заработка.
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