|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 кві, 2020 10:04
Міжбанк стартує рогами вниз)) 27.065/27.095
-
stryzhko
-
-
- Повідомлень: 979
- З нами з: 04.10.16
- Подякував: 232 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 кві, 2020 10:22
stryzhko написав:
Міжбанк стартує рогами вниз)) 27.065/27.095
Ну казна должна же пополнятся ....
Экспортеры огромную выручку завели ,с/х решило распродать все для народа.
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 2733
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 2353 раз.
- Подякували: 2277 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 07 кві, 2020 10:24
27,1300 +0,0325 +0,12%
-
varlo
-
-
- Повідомлень: 5930
- З нами з: 11.04.12
- Подякував: 350 раз.
- Подякували: 659 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 кві, 2020 10:34
Нерезиденти вчора скромно продали ОВДП на 53 млн гривень.
-
apostol
-
-
- Повідомлень: 223
- З нами з: 24.12.14
- Подякував: 692 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 кві, 2020 10:38
Сегодня с самого открытия резко не падаем, но это благодаря нацбанку который стоит с покупкой выше 27.
-
Electron
-
-
- Повідомлень: 251
- З нами з: 01.04.14
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 кві, 2020 10:40
zzzzzz написав:
подскажите почему в этой таблице за два месяца январь+февраль только три строки, при этом за один март 11 строк?
Строки соответствуют аукционам или дням отчётностии или чему?
apostol написав:
Нерезиденти вчора скромно продали ОВДП на 53 млн гривень.
это значит что в табличку которая выше добавится строчка -53 в предпоследнюю колонку и она будет седьмым числом?
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
-
ALEF
-
-
- Повідомлень: 656
- З нами з: 16.10.10
- Подякував: 172 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 кві, 2020 10:51
Electron написав:
Сегодня с самого открытия резко не падаем, но это благодаря нацбанку который стоит с покупкой выше 27.
вже затарився на 100 млн
-
Nazarkino
-
-
- Повідомлень: 1118
- З нами з: 17.11.11
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 225 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 кві, 2020 10:59
Nazarkino написав:
Electron написав:
Сегодня с самого открытия резко не падаем, но это благодаря нацбанку который стоит с покупкой выше 27.
вже затарився на 100 млн
Совершенно верно. Около сотни выкупили по 27,10, сейчас стоят на 27,08 с бидом. Намекают, что сильно ниже не выйдет.
Наличка оторвалась от межбанка, у нее своя свадьба.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 3535
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 524 раз.
- Подякували: 1618 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Вів 07 кві, 2020 11:10
Противники так званого "антиколомойського" законопроєкту подали до нього рекордні понад 16000 правок.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
-
Moneta
-
-
- Повідомлень: 2398
- З нами з: 26.06.11
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 838 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17345
|2189377
|
Вів 07 кві, 2020 11:00
Zebra
|
|6897
|1538406
|
Вів 07 кві, 2020 10:33
ЛОБ
|
|399
|80226
|
|