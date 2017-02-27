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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4981498249834984

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 165
25.01-25.5
6%
10
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
8
26.51-27.0
7%
12
27.01-27.5
13%
21
27.51-28.0
13%
22
28.01-28.5
12%
19
28.51-29.0
13%
21
29.01-29.5
5%
9
29.51-30.0
4%
7
больше 30
21%
34
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Міжбанк стартує рогами вниз)) 27.065/27.095
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:22

  stryzhko написав:Міжбанк стартує рогами вниз)) 27.065/27.095


Ну казна должна же пополнятся ....
Экспортеры огромную выручку завели ,с/х решило распродать все для народа.
холява
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

27,1300 +0,0325 +0,12%
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:34

Нерезиденти вчора скромно продали ОВДП на 53 млн гривень.
apostol
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:38

Сегодня с самого открытия резко не падаем, но это благодаря нацбанку который стоит с покупкой выше 27.
Electron
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:40

ОВГЗ в обращении за 2020 год

  zzzzzz написав:Зображення

подскажите почему в этой таблице за два месяца январь+февраль только три строки, при этом за один март 11 строк?
Строки соответствуют аукционам или дням отчётностии или чему?

  apostol написав:Нерезиденти вчора скромно продали ОВДП на 53 млн гривень.

это значит что в табличку которая выше добавится строчка -53 в предпоследнюю колонку и она будет седьмым числом?
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
ALEF
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:51

  Electron написав:Сегодня с самого открытия резко не падаем, но это благодаря нацбанку который стоит с покупкой выше 27.


вже затарився на 100 млн
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:59

  Nazarkino написав:
  Electron написав:Сегодня с самого открытия резко не падаем, но это благодаря нацбанку который стоит с покупкой выше 27.


вже затарився на 100 млн

Совершенно верно. Около сотни выкупили по 27,10, сейчас стоят на 27,08 с бидом. Намекают, что сильно ниже не выйдет.
Наличка оторвалась от межбанка, у нее своя свадьба.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 11:10

Противники так званого "антиколомойського" законопроєкту подали до нього рекордні понад 16000 правок.


:D
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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