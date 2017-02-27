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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4983498449854986>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 166
25.01-25.5
6%
10
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
8
26.51-27.0
7%
12
27.01-27.5
13%
21
27.51-28.0
13%
22
28.01-28.5
11%
19
28.51-29.0
13%
22
29.01-29.5
5%
9
29.51-30.0
4%
7
больше 30
20%
34
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 11:18

  Искатель написав:Совершенно верно. Около сотни выкупили по 27,10, сейчас стоят на 27,08 с бидом. Намекают, что сильно ниже не выйдет.
Наличка оторвалась от межбанка, у нее своя свадьба.

наличка пыталась сейчас пойти за межбанком, но там не оказалось своего НБУ с выкупом и похоже загон захлебнется. :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 11:23

  mephala написав:
  Alex2006 написав:Ну все ссылки лень искать, вот что нашел навскидку:
viewtopic.php?p=4615192#p4615192
viewtopic.php?p=4758549#p4758549
viewtopic.php?p=4811356#p4811356
viewtopic.php?p=4813411#p4813411
viewtopic.php?p=4716126#p4716126
Особо детально считать курсы входов лень, по истории можете глянуть что там было летом, осенью и в декабре :)


ну смотрю у вас вагон бакса выше 26 купленного. продавать вы начали его еще по 25. ну че. круто.

Вообще-то по 27 еще были продажи) Это мелочи, суммарно я все равно в хорошем плюсе за счет грн депо :)

Пожалуй, такими темпами НБУ откупит слитые 2 млрд уже за 2 недели и тоже очень хорошо заработает на этом загоне от олигархов :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 11:27

  ALEF написав:
  apostol написав:Нерезиденти вчора скромно продали ОВДП на 53 млн гривень.

это значит что в табличку которая выше добавится строчка -53 в предпоследнюю колонку и она будет седьмым числом?

Да, это данные за вчерашний день. Уважаемый zzzzz позже разместит (надеюсь) свою информативную таблицу с обновлёнными данными.
apostol
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 11:27

  Alex2006 написав:Пожалуй, такими темпами НБУ откупит слитые 2 млрд уже за 2 недели и тоже очень хорошо заработает на этом загоне от олигархов :)


"Это вряд ли" (Сухов, "Белое солнце пустыни")
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 11:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

НБУ успел уже дважды выходить на торги со скупкой валюты по 27,10 гривен (купил до 100 млн долларов) и по 27,08 гривен. Откачав с рынка таким образом основную сумму предложения, регулятор спровоцировал определенный рост курса за счет других покупателей. Но ажиотажа нет.
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varlo
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 11:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Альфа тем временем покупает онлайн по 26.90
thirdeye
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 11:51

  varlo написав:НБУ успел уже дважды выходить на торги со скупкой валюты по 27,10 гривен (купил до 100 млн долларов) и по 27,08 гривен. Откачав с рынка таким образом основную сумму предложения, регулятор спровоцировал определенный рост курса за счет других покупателей. Но ажиотажа нет.

Это что получается, НБУ сливал по 25.хх огромные суммы, а по 27.хх их же откупает...
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 11:51

  thirdeye написав:Альфа тем временем покупает онлайн по 26.90

Это что-бы не тратить нал на выдачу )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 11:53

  Zebra написав:
  varlo написав:НБУ успел уже дважды выходить на торги со скупкой валюты по 27,10 гривен (купил до 100 млн долларов) и по 27,08 гривен. Откачав с рынка таким образом основную сумму предложения, регулятор спровоцировал определенный рост курса за счет других покупателей. Но ажиотажа нет.

Это что получается, НБУ сливал по 25.хх огромные суммы, а по 27.хх их же откупает...

Он сейчас откупает то, что сливал по 28 :) Слитое по 26-27 откупит по 25-26 :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:04

Для проходження сезону потрібно закачати ще 2-3 мільярди кубометрів газу — Макогон про рекордні запаси

Також він зазначив, що після скасування ПСО невідомо хто повинен створювати запаси газу, і закликав внести зміни до відповідної постанови Кабміну.

"Відкритим питанням залишається: хто буде створювати цей запас газу в ПСГ? Зараз немає законодавчих вимог до учасників ринку створювати запас газу на зиму. Історично його створював Нафтогаз, але чи буде він його створювати після скасування ПСО в цьому році?

Потрібно терміново вносити зміни до Постанови КМУ "Про затвердження розміру страхового запасу природного газ на 2020 рік".

Сезон закачування газу вже почався", - резюмує Макогон.

Станом на 31 березня в українських підземних сховищах газу зберігається 15,9 млрд кубометрів природнього газу - це один із найвищих показників на кінець березня за останні 10 років.
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