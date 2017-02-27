наличка пыталась сейчас пойти за межбанком, но там не оказалось своего НБУ с выкупом и похоже загон захлебнется.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 кві, 2020 11:18
Додано: Вів 07 кві, 2020 11:23
Вообще-то по 27 еще были продажи) Это мелочи, суммарно я все равно в хорошем плюсе за счет грн депо
Пожалуй, такими темпами НБУ откупит слитые 2 млрд уже за 2 недели и тоже очень хорошо заработает на этом загоне от олигархов
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Вів 07 кві, 2020 11:27
Да, это данные за вчерашний день. Уважаемый zzzzz позже разместит (надеюсь) свою информативную таблицу с обновлёнными данными.
Додано: Вів 07 кві, 2020 11:27
Додано: Вів 07 кві, 2020 11:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
НБУ успел уже дважды выходить на торги со скупкой валюты по 27,10 гривен (купил до 100 млн долларов) и по 27,08 гривен. Откачав с рынка таким образом основную сумму предложения, регулятор спровоцировал определенный рост курса за счет других покупателей. Но ажиотажа нет.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Вів 07 кві, 2020 11:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Альфа тем временем покупает онлайн по 26.90
Додано: Вів 07 кві, 2020 11:51
Это что получается, НБУ сливал по 25.хх огромные суммы, а по 27.хх их же откупает...
Додано: Вів 07 кві, 2020 11:51
Живите своим умом!
Додано: Вів 07 кві, 2020 11:53
Он сейчас откупает то, что сливал по 28 Слитое по 26-27 откупит по 25-26
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Вів 07 кві, 2020 12:04
Для проходження сезону потрібно закачати ще 2-3 мільярди кубометрів газу — Макогон про рекордні запаси
Також він зазначив, що після скасування ПСО невідомо хто повинен створювати запаси газу, і закликав внести зміни до відповідної постанови Кабміну.
"Відкритим питанням залишається: хто буде створювати цей запас газу в ПСГ? Зараз немає законодавчих вимог до учасників ринку створювати запас газу на зиму. Історично його створював Нафтогаз, але чи буде він його створювати після скасування ПСО в цьому році?
Потрібно терміново вносити зміни до Постанови КМУ "Про затвердження розміру страхового запасу природного газ на 2020 рік".
Сезон закачування газу вже почався", - резюмує Макогон.
Станом на 31 березня в українських підземних сховищах газу зберігається 15,9 млрд кубометрів природнього газу - це один із найвищих показників на кінець березня за останні 10 років.
|