Наличка потихоньку подростает.
Харьков 26.80 - 26.95
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 кві, 2020 12:11
а можно увидеть табличку по чем он сливал каждую пачку из 2 лярдов?
что бы понимать сколько слито по 28 и сколько слито по 26?
а то так долго можно рассказывать что по 27 откупается слитое по 28
Додано: Вів 07 кві, 2020 12:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Частично карантин может продлиться до сентября — премьер
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Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Вів 07 кві, 2020 12:13
Это логично, скупают на наличке и продают на МБ, легкие деньги без риска
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Вів 07 кві, 2020 12:15
Додано: Вів 07 кві, 2020 12:18
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
07.04.2020....................27,1011
Гривна укрепилась на 13 копеек.
Открылись на 3.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После традиционного утреннего кофе попытались сходить вверх, осилили только 4.5 копейки, чуток постояли и к 11-10 откатились на 2 копейки вниз. После этого динамика закончилась. Условно надежные источники сообщают, что НБУ начал покупки еще до открытия и берет много.
НБУ вчера купил 186 млн. Цифру эту мы уже знаем. Анализ ликвидности только подтвердил утечку нформации из НБУ через соцсети. Такое оперативное предоставление информации отрадно, но не вполне понятно, почему игнорируется собственный официальный сайт.
Остатки на коррсчетах немного подросли. Интервенцию НБУ почти полностью компенсировало увеличение объема суточных сертификатов. Общий баланс монетрных операций оказался околонулевым. Поэтому причиной роста остатков будем считать операции казначейства, хоть они и не самые большие по объему. Эффект от операций казначейства сгладила обналичка, характерная для сезона выплаты зарплат.
Из приятного, но несущественного отмечу погашение последних 2 млн. суточного рефинанса.
В пятницу обороты выросли с 487.4 до внушительных 563.3 млн. Чистый спрос составил 413 млн. Картина и по объему, и по соотношению спроса и предложения очень похожа на докарантинные времена. Тогда было принято связывать такие объемы и перекосы с размещением облигаций, хотя облигаций на весь избыток предложения не хватало. Теперь надо бы придумать новое объяснение
Додано: Вів 07 кві, 2020 12:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Под ломбардами очереди по утрам.
Додано: Вів 07 кві, 2020 12:31
Юрий Бутусов
Сегодня сериал "Слуга народа" превратился в грандиозную политическую драму - сегодня началась не объявленная война Игоря Коломойского с Владимиром Зеленским.
Хотя как можно вести войну с тем, кто возвел Владимира Зеленского на президентское кресло и кто до сих пор является главным источником доходов "95 квартала"? Зеленскому придется начать войну, прежде всего, против самого себя. И воевать тут надо без улыбочек - а вот так жестко, с двумя автоматами в руках, по-настоящему.
Накануне внеочередной сессии парламента "Слуги народа" подали на данный момент уже почти 16 тысяч поправок к закону о запрете возвращать деньги "Привата" Игорю Коломойскому - и это означает, что принятие законопроекта на внеочередной сессии не состоится. Голосовать надо каждую правку по отдельности, тысячу за тысячей, день за днем, пакетом правки отклонить нельзя, а чтобы отвлечь авторов правок от продолжения их "творчества", их разве что надо задерживать. А без этого закона МВФ не даст ни цента и разваленная финансовая система государства просто схлопнется вместе со всей экономикой, сбережениями граждан, властью и всем ее рейтингом и карьерой Владимира Зеленского вообще.
Отступать Коломойскому некуда. Такое открытое противодействие законопроекту во втором чтении после принятия его в первом, объясняется одним - "Приватбанк" подал иск против Коломойского и его команды на 5,5 миллиардов долларов. Это означает, в случае победы, что забрать у Коломойского на Западе смогут вообще все. Принятие закона усиливает иск. Не принятие закона делает иск не состоятельным. Совершенно очевидно, что иск "Приватбанка" согласован с МВФ и правительством США, и если Коломойский не окажет сопротивления и проиграет - его активы на Западе могут быть полностью конфискованы "Приватбанком", и американцы нацелены именно на этот вариант.
Варианты у Владимира Зеленского такие:
1. Продлевать внеочередные заседания и рассмотреть 16 тысяч правок, и это означает, что рассмотрение затянется даже при супербыстрых темпах голосования на пару недель. Но есть ключевой вопрос - при этом надо уговорить депутатов Коломойского не подавать новые правки.
2. Сразу договориться с Коломойским, и попытаться разменять "Приват" на другие сферы, где Зеленский дает работать и зарабатывать Коломойскому - энергетика. Но компенсировать иск "Приватбанка" это не поможет, это нельзя как-то разрулить. Кроме того, следующим шагом американцы могут попытаться сбить Коломойского с "Центрэнерго". Чтобы договориться с Коломойским надо отозвать иск "Приватбанка", но МВФ не позволит это сделать. Надежного варианта для кулуарных компромиссов нет - только временный, связанный с огромными репутационными рисками.
3. Разорвать отношения с Коломойским и расколоть фракцию. Начать голосовать и не принимать новые правки, закрыть глаза на все. Получить обвинения, иски, информационную войну, но продавить свое решение лично. Это означает для президента Зеленского - стать врагами на всю жизнь с тем, кто лучше всех знает структуру бизнеса Зеленского, и владеет максимальным объемом компромата.
Что ж, время взаимовыгодных компромиссов прошло. Президент должен брать ответственность за страну на себя даже под угрозой полного обнуления своего рейтинга. Да, и делать всю грязную работу придется своими руками - такова цена "стратегии новых лиц" - то есть не опытных и случайных в политике людей без профессиональных навыков, которых президент назначил руководить почти повсюду. Так что сам, все сам.
Потому что именно сейчас будет ясно - стал все-таки Владимир Зеленский президентом страны, или уже нет.
Додано: Вів 07 кві, 2020 12:36
НБУ пока не дает. Видать, экспортеры очень просили попридержать курс хотя бы выше 27, пока они не заведут по-больше валюты.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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