Додано: Вів 07 кві, 2020 13:21

Нацбанк констатує стабільність на валютному ринку



на кладбище все стабильно.

нафтогаз переливает валюту нбу по стабильным 27. могли бы и стабильные 12 намалевать. а че? нужно ведь хозяевам обеспечить прибыль в условиях мирового шторма за счет убийства остатков колониальных экспортеров.

Востаннє редагувалось Moneta в Вів 07 кві, 2020 13:27, всього редагувалось 1 раз.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.