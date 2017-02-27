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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4984498549864987

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 168
25.01-25.5
6%
10
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
9
26.51-27.0
7%
12
27.01-27.5
13%
21
27.51-28.0
14%
23
28.01-28.5
11%
19
28.51-29.0
13%
22
29.01-29.5
5%
9
29.51-30.0
4%
7
больше 30
20%
34
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 13:12

  Искатель написав:
  Сибарит написав:НБУ вчера купил 186 млн. Цифру эту мы уже знаем. Анализ ликвидности только подтвердил утечку нформации из НБУ через соцсети. Такое оперативное предоставление информации отрадно, но не вполне понятно, почему игнорируется собственный официальный сайт.

Они публикуют эту информацию на официальной странице в Facebook.
Сегодня будет меньше.

Можете дать ссылку?
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 13:21

Нацбанк констатує стабільність на валютному ринку

на кладбище все стабильно.
нафтогаз переливает валюту нбу по стабильным 27. могли бы и стабильные 12 намалевать. а че? нужно ведь хозяевам обеспечить прибыль в условиях мирового шторма за счет убийства остатков колониальных экспортеров.
Востаннє редагувалось Moneta в Вів 07 кві, 2020 13:27, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 13:27

  Moneta написав:Нацбанк констатує стабільність на валютному ринку

на кладбище все стабильно.
нафтогаз переливает валюту нбу по стабильным 27. могли бы и стабильные 12 намалевать. а че? нужно ведь хозяевам обеспечить прибыль в условиях мирового шторма.

Откуда инфа что Нафтогаз что-то сливает? Ну олигархи получили хорошую прибыль за счет оленей при этом загоне, это да, молодцы. Хорошо разогрели и хорошо постригли. Я думал что предыдущие загоны сделают жертв умнее, но, оказалось, что не все поумнели еще...
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 13:29

  Alex2006 написав:
  Moneta написав:Нацбанк констатує стабільність на валютному ринку

на кладбище все стабильно.
нафтогаз переливает валюту нбу по стабильным 27. могли бы и стабильные 12 намалевать. а че? нужно ведь хозяевам обеспечить прибыль в условиях мирового шторма.

Откуда инфа что Нафтогаз что-то сливает? Ну олигархи получили хорошую прибыль за счет оленей при этом загоне, это да, молодцы. Хорошо разогрели и хорошо постригли. Я думал что предыдущие загоны сделают жертв умнее, но, оказалось, что не все поумнели еще...

Финансисты сегодня назвали три группы крупных продавцов доллара. Это агропредприятия, которым гривна нужна на посевную, и металлурги, которые снова стали активно конвертировать выручку. А самое главное, сегодня активизировали валютные продажи госбанки, которые обычно представляют государственного монополиста - НАК "Нафтогаз".

"По неофициальной информации, свой доллар начал конвертировать "Нафтогаз". Говорят, что он продал порядка $100 млн - весомый вклад", - отметил Василий Невмержицкий.

Нацбанк давно предрекал нафтогазовские валютные продажи на межбанке под перечисление дивидендов в госбюджет. Каждый раз приговаривая, что большая часть его доллара перекочует в резервы НБУ. Ожидалось, что НАК будет конвертировать в гривну часть от $2,9 млрд, которые "Нафтогаз" получил от "Газпрома" по арбитражу с Стокгольме, а может и текущую выручку за транзит. Это еще порядка $0,5 млрд каждый месяц.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 13:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А, ну тогда понятно у кого НБУ выкупает бакс задорого, все же Нафтогазу помогает, а не для олигархов держит курс, это хорошо, Яша молодец!
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 13:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Торги по доллару активны к обеду. Спрос и предложение в шатком равновесии. НБУ сохраняет свой ценник 27,08.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 13:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Декілька причин стабілізації курсу долара на позначці 27:

https://news.finance.ua/ua/news/-/46856 ... pryyemstvo

В Україні у зв’язку з карантином тимчасово призупинили свою діяльність 29% компаній, тоді як 6% повністю закрили свій бізнес.
- падіння малого бізнесу і сфери послуг
- падіння ринку нерухомості:
-ціни на оренду нерухомості впали приблизно в три рази
- частина сфер бізнесу залишилася зовсім без доходів: це розважальний бізнес, транспортний бізнес
- навіть ті бізнеси, яким вдалося не закритися, різко втрачають прибуток і скорочують штат співробітників;
-третина власників бізнесу (переважно мікро-), заявляють про падіння доходів на 90-100% з початку карантину
-ці ж підприємці звільнили до 50% штату співробітників
-власники малого і середнього бізнесу кажуть про зменшення доходів на 25-50% в порівнянні з докарантінним періодом і вже звільнили від 10 до 25% працівників
-втрати доходів великих підприємств становлять 10-25%, там прогнозується скорочення штату на 25% до кінця обмежувальних заходів
-кількість вакантних місць теж падає. Кількість компаній з активними вакансіями скоротилася на 25%.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 13:54

  Автор77 написав:Декілька причин стабілізації курсу долара на позначці 27:

https://news.finance.ua/ua/news/-/46856 ... pryyemstvo

В Україні у зв’язку з карантином тимчасово призупинили свою діяльність 29% компаній, тоді як 6% повністю закрили свій бізнес.
- падіння малого бізнесу і сфери послуг
- падіння ринку нерухомості:
-ціни на оренду нерухомості впали приблизно в три рази
- частина сфер бізнесу залишилася зовсім без доходів: це розважальний бізнес, транспортний бізнес
- навіть ті бізнеси, яким вдалося не закритися, різко втрачають прибуток і скорочують штат співробітників;
-третина власників бізнесу (переважно мікро-), заявляють про падіння доходів на 90-100% з початку карантину
-ці ж підприємці звільнили до 50% штату співробітників
-власники малого і середнього бізнесу кажуть про зменшення доходів на 25-50% в порівнянні з докарантінним періодом і вже звільнили від 10 до 25% працівників
-втрати доходів великих підприємств становлять 10-25%, там прогнозується скорочення штату на 25% до кінця обмежувальних заходів
-кількість вакантних місць теж падає. Кількість компаній з активними вакансіями скоротилася на 25%.

Просто ржака, как можно приплести это все к "стабилизации курса"?)) С тем же успехом можно заявлять, что потепление на улице до 18 градусов стало причиной стабилизации курса :) Ох уж эти баксодержатели) Причина "стабилизации" одна и простая - загон закончился. Паническая надбавка падает, а за ней падает и курс в сторону ЭОК (что на сейчас есть ~24 грн). Просто улыбает насколько нелепые оправдания порой придумывают для укрепления гривны :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 14:09

  Alex2006 написав: Причина "стабилизации" одна и простая - загон закончился. Паническая надбавка падает, а за ней падает и курс в сторону ЭОК (что на сейчас есть ~24 грн). Просто улыбает насколько нелепые оправдания порой придумывают для укрепления гривны :)


Я смотрю у особо одаренных экономика и курс нац валюты вообще не соединяются в голове.
Экономика в глубоком кризисе и падение продолжается - а у них "загон".
Теперь уже точно не вернусь
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