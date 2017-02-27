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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 кві, 2020 13:12
Можете дать ссылку?
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Вів 07 кві, 2020 13:21
Нацбанк констатує стабільність на валютному ринку
на кладбище все стабильно.
нафтогаз переливает валюту нбу по стабильным 27. могли бы и стабильные 12 намалевать. а че? нужно ведь хозяевам обеспечить прибыль в условиях мирового шторма за счет убийства остатков колониальных экспортеров.
Востаннє редагувалось Moneta в Вів 07 кві, 2020 13:27, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Вів 07 кві, 2020 13:27
Откуда инфа что Нафтогаз что-то сливает? Ну олигархи получили хорошую прибыль за счет оленей при этом загоне, это да, молодцы. Хорошо разогрели и хорошо постригли. Я думал что предыдущие загоны сделают жертв умнее, но, оказалось, что не все поумнели еще...
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Вів 07 кві, 2020 13:29
Финансисты сегодня назвали три группы крупных продавцов доллара. Это агропредприятия, которым гривна нужна на посевную, и металлурги, которые снова стали активно конвертировать выручку. А самое главное, сегодня активизировали валютные продажи госбанки, которые обычно представляют государственного монополиста - НАК "Нафтогаз".
"По неофициальной информации, свой доллар начал конвертировать "Нафтогаз". Говорят, что он продал порядка $100 млн - весомый вклад", - отметил Василий Невмержицкий.
Нацбанк давно предрекал нафтогазовские валютные продажи на межбанке под перечисление дивидендов в госбюджет. Каждый раз приговаривая, что большая часть его доллара перекочует в резервы НБУ. Ожидалось, что НАК будет конвертировать в гривну часть от $2,9 млрд, которые "Нафтогаз" получил от "Газпрома" по арбитражу с Стокгольме, а может и текущую выручку за транзит. Это еще порядка $0,5 млрд каждый месяц.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Вів 07 кві, 2020 13:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А, ну тогда понятно у кого НБУ выкупает бакс задорого, все же Нафтогазу помогает, а не для олигархов держит курс, это хорошо, Яша молодец!
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Вів 07 кві, 2020 13:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Торги по доллару активны к обеду. Спрос и предложение в шатком равновесии. НБУ сохраняет свой ценник 27,08.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Вів 07 кві, 2020 13:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Декілька причин стабілізації курсу долара на позначці 27:
https://news.finance.ua/ua/news/-/46856 ... pryyemstvo
В Україні у зв’язку з карантином тимчасово призупинили свою діяльність 29% компаній, тоді як 6% повністю закрили свій бізнес.
- падіння малого бізнесу і сфери послуг
- падіння ринку нерухомості:
-ціни на оренду нерухомості впали приблизно в три рази
- частина сфер бізнесу залишилася зовсім без доходів: це розважальний бізнес, транспортний бізнес
- навіть ті бізнеси, яким вдалося не закритися, різко втрачають прибуток і скорочують штат співробітників;
-третина власників бізнесу (переважно мікро-), заявляють про падіння доходів на 90-100% з початку карантину
-ці ж підприємці звільнили до 50% штату співробітників
-власники малого і середнього бізнесу кажуть про зменшення доходів на 25-50% в порівнянні з докарантінним періодом і вже звільнили від 10 до 25% працівників
-втрати доходів великих підприємств становлять 10-25%, там прогнозується скорочення штату на 25% до кінця обмежувальних заходів
-кількість вакантних місць теж падає. Кількість компаній з активними вакансіями скоротилася на 25%.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Вів 07 кві, 2020 13:54
Просто ржака, как можно приплести это все к "стабилизации курса"?)) С тем же успехом можно заявлять, что потепление на улице до 18 градусов стало причиной стабилизации курса Ох уж эти баксодержатели) Причина "стабилизации" одна и простая - загон закончился. Паническая надбавка падает, а за ней падает и курс в сторону ЭОК (что на сейчас есть ~24 грн). Просто улыбает насколько нелепые оправдания порой придумывают для укрепления гривны
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Вів 07 кві, 2020 14:09
Я смотрю у особо одаренных экономика и курс нац валюты вообще не соединяются в голове.
Экономика в глубоком кризисе и падение продолжается - а у них "загон".
Теперь уже точно не вернусь
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