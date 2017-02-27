Додано: Вів 07 кві, 2020 14:16

Давайте,що можна сказати з максимальною ймовірністю:1.прогноз середньорічного курсу гривні змінено з 27 грн/$ до 29,5 грн/$2....."якщо ці заходи будуть дозволяти економіці працювати без порушення епідеміологічних норм, тоді 29-30 може бути досить реальний курс".............В іншому випадку слід розуміти є загрози більш значної девальвації.Тобто оптимізм - це 29-з половиною або 30середній варіант - 33-35негативний варіант - 35 "плюс"3.Те,що я писав вище - це реальність, в мене самого та і у всіх знайомих впали суттєво доходи,наприклад у мене в 5 разів майже.Що це означає, що я цей місяць як зазвичай піду до своїх валютчиків та знову куплю собі євро для майбутньої інвестиції, але куплю в 5 раз менше,ніж зазвичай.4.Звичайно не громадяни є основним тригером валютних коливань. Але жирні коти також дивляться на ситуацію, на загальний фон і вирішують - купляти саме зараз, чи не має чого поспішати.5.Нікуди не поділося пальне у виді депозитів та ОВГЗ,що мають закінчуватися по строкам.Наразі відтоку майже немає,але при найменшому шухері на другій хвилі всі пожвавляться.6.Нікуди не подівся загальний негативний економічний фон країни, клани продовжують пиляти бабки.7.Зрештою у можновладців виходу іншого виходу немає, аніж тримати курс гривні на рівнях,близьких до 29-30, але виникає питання - чи все в них під контролем буде, особливо коли почне одна за одною виходити червона "стата" по підсумкам того, що вони понаробляли в 2019-му і в 2020-му.