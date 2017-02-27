RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4986498749884989>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 170
25.01-25.5
6%
10
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
9
26.51-27.0
7%
12
27.01-27.5
12%
21
27.51-28.0
14%
23
28.01-28.5
12%
20
28.51-29.0
13%
22
29.01-29.5
6%
10
29.51-30.0
4%
7
больше 30
20%
34
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 14:16

Alex2006

Давайте,що можна сказати з максимальною ймовірністю:

https://news.finance.ua/ua/news/-/46856 ... rsu-gryvni

1.прогноз середньорічного курсу гривні змінено з 27 грн/$ до 29,5 грн/$

2....."якщо ці заходи будуть дозволяти економіці працювати без порушення епідеміологічних норм, тоді 29-30 може бути досить реальний курс".............
В іншому випадку слід розуміти є загрози більш значної девальвації.
Тобто оптимізм - це 29-з половиною або 30
середній варіант - 33-35
негативний варіант - 35 "плюс"

3.Те,що я писав вище - це реальність, в мене самого та і у всіх знайомих впали суттєво доходи,наприклад у мене в 5 разів майже.
Що це означає, що я цей місяць як зазвичай піду до своїх валютчиків та знову куплю собі євро для майбутньої інвестиції, але куплю в 5 раз менше,ніж зазвичай.

4.Звичайно не громадяни є основним тригером валютних коливань. Але жирні коти також дивляться на ситуацію, на загальний фон і вирішують - купляти саме зараз, чи не має чого поспішати.

5.Нікуди не поділося пальне у виді депозитів та ОВГЗ,що мають закінчуватися по строкам.Наразі відтоку майже немає,але при найменшому шухері на другій хвилі всі пожвавляться.

6.Нікуди не подівся загальний негативний економічний фон країни, клани продовжують пиляти бабки.

7.Зрештою у можновладців виходу іншого виходу немає, аніж тримати курс гривні на рівнях,близьких до 29-30, але виникає питання - чи все в них під контролем буде, особливо коли почне одна за одною виходити червона "стата" по підсумкам того, що вони понаробляли в 2019-му і в 2020-му.
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 07 кві, 2020 14:17, всього редагувалось 2 разів.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
Автор77
 
Повідомлень: 756
З нами з: 09.11.16
Подякував: 72 раз.
Подякували: 962 раз.
 
Профіль
1
5
8
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 14:16

  сірий написав:Что-то никто не хвастается откупом :mrgreen:

не многие успели слить при 28,3 :oops: опасались медвежьей ловушки
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
heineken
 
Повідомлень: 127
З нами з: 10.12.14
Подякував: 221 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 14:21

  сірий написав:Что-то никто не хвастается откупом :mrgreen:

Только вернулся, по дороге купил по 27 на асфальте на всю свободную гривну как и планировал.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7954
З нами з: 21.09.12
Подякував: 754 раз.
Подякували: 1285 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 14:25

  heineken написав:
  сірий написав:Что-то никто не хвастается откупом :mrgreen:

не многие успели слить при 28,3 :oops: опасались медвежьей ловушки

ДУМАЮ,УКРЕПЛЯТЬСЯ БУДЕМ ДОЛГО И МЕДЛЕННО,скажем 5-10 копеек в день :!:
А может и больше -20 копеек,ВЧЕРА НА МБ был перебор :wink:
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1622
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1864 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 14:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На тему влияния карантина на раздолбанную экономику страны:

....."Лукашенко ответил на требования белорусов ввести карантин.
«А жрать что будем?».....
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
Автор77
 
Повідомлень: 756
З нами з: 09.11.16
Подякував: 72 раз.
Подякували: 962 раз.
 
Профіль
1
5
8
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 14:36

  сірий написав:
  heineken написав:
  сірий написав:Что-то никто не хвастается откупом :mrgreen:

не многие успели слить при 28,3 :oops: опасались медвежьей ловушки

ДУМАЮ,УКРЕПЛЯТЬСЯ БУДЕМ ДОЛГО И МЕДЛЕННО,скажем 5-10 копеек в день :!:
А может и больше -20 копеек,ВЧЕРА НА МБ был перебор :wink:

Вот ты написал и будет все наоборот.На этом укрепление закончилось.Можешь пойти сдать последнюю сотку и проверим кто из нас прав.
Дед Мороз
Аватар користувача
 
Повідомлень: 827
З нами з: 08.11.08
Подякував: 13 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 14:36

Автор77
Так приємно читати Ваші дописи українською мовою :) Дякую
kmm3
 
Повідомлень: 682
З нами з: 20.03.14
Подякував: 34 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В прошлом месяце центробанк потратил два миллиарда долларов на поддержание курса гривны.
За март международные резервы Украины сократились более чем на два миллиарда долларов (7,8%) - с 27,042 млрд долларов до 24,924 млрд долларов, сообщается на сайте Национального банка во вторник, 7 апреля.

Может кто-то умный сделает комментарий ?
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 520
З нами з: 22.07.11
Подякував: 196 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:18

  moldashavanin написав:В прошлом месяце центробанк потратил два миллиарда долларов на поддержание курса гривны.
За март международные резервы Украины сократились более чем на два миллиарда долларов (7,8%) - с 27,042 млрд долларов до 24,924 млрд долларов, сообщается на сайте Национального банка во вторник, 7 апреля.

Может кто-то умный сделает комментарий ?

А что здесь непонятного?Продавали по 24,по 25 много,по 26 до х..,чуть по 27 и совсем чуть-чуть по 28.Ну а покупать будут по 27+,и вангую по 29++.Такой вот бизнес,малята.Ничего личного...
Дед Мороз
Аватар користувача
 
Повідомлень: 827
З нами з: 08.11.08
Подякував: 13 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:20

  Дед Мороз написав:Вот ты написал и будет все наоборот.На этом укрепление закончилось.Можешь пойти сдать последнюю сотку и проверим кто из нас прав.

На чем расти сейчас? НБУ, наоборот, изо всех сил сдерживает укрепление, выкупая ежедневно по 100-200 млн.
ОлегВМ
 
Повідомлень: 37
З нами з: 28.10.16
Подякував: 13 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4986498749884989>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dima_beleb, unlock, Вкладчик1234, Дед Мороз, Искатель і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1734, 1735, 1736
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
17350 2189828
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 кві, 2020 15:13
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 688, 689, 690
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6899 1538677
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 кві, 2020 12:28
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 38, 39, 40
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
399 80297
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 кві, 2020 14:50
tfkzpm2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.