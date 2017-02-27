1.прогноз середньорічного курсу гривні змінено з 27 грн/$ до 29,5 грн/$
2....."якщо ці заходи будуть дозволяти економіці працювати без порушення епідеміологічних норм, тоді 29-30 може бути досить реальний курс"............. В іншому випадку слід розуміти є загрози більш значної девальвації. Тобто оптимізм - це 29-з половиною або 30 середній варіант - 33-35 негативний варіант - 35 "плюс"
3.Те,що я писав вище - це реальність, в мене самого та і у всіх знайомих впали суттєво доходи,наприклад у мене в 5 разів майже. Що це означає, що я цей місяць як зазвичай піду до своїх валютчиків та знову куплю собі євро для майбутньої інвестиції, але куплю в 5 раз менше,ніж зазвичай.
4.Звичайно не громадяни є основним тригером валютних коливань. Але жирні коти також дивляться на ситуацію, на загальний фон і вирішують - купляти саме зараз, чи не має чого поспішати.
5.Нікуди не поділося пальне у виді депозитів та ОВГЗ,що мають закінчуватися по строкам.Наразі відтоку майже немає,але при найменшому шухері на другій хвилі всі пожвавляться.
6.Нікуди не подівся загальний негативний економічний фон країни, клани продовжують пиляти бабки.
7.Зрештою у можновладців виходу іншого виходу немає, аніж тримати курс гривні на рівнях,близьких до 29-30, але виникає питання - чи все в них під контролем буде, особливо коли почне одна за одною виходити червона "стата" по підсумкам того, що вони понаробляли в 2019-му і в 2020-му.
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 07 кві, 2020 14:17, всього редагувалось 2 разів.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
В прошлом месяце центробанк потратил два миллиарда долларов на поддержание курса гривны. За март международные резервы Украины сократились более чем на два миллиарда долларов (7,8%) - с 27,042 млрд долларов до 24,924 млрд долларов, сообщается на сайте Национального банка во вторник, 7 апреля.
moldashavanin написав:В прошлом месяце центробанк потратил два миллиарда долларов на поддержание курса гривны. За март международные резервы Украины сократились более чем на два миллиарда долларов (7,8%) - с 27,042 млрд долларов до 24,924 млрд долларов, сообщается на сайте Национального банка во вторник, 7 апреля.
Может кто-то умный сделает комментарий ?
А что здесь непонятного?Продавали по 24,по 25 много,по 26 до х..,чуть по 27 и совсем чуть-чуть по 28.Ну а покупать будут по 27+,и вангую по 29++.Такой вот бизнес,малята.Ничего личного...