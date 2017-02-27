Давай от обратного.На чем укрепляемся?Карантин побороли?Транш получили?Экономика заработала на 120%?Те же причины,в том же порядке,как мои аргументы.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 кві, 2020 15:29
Давай от обратного.На чем укрепляемся?Карантин побороли?Транш получили?Экономика заработала на 120%?Те же причины,в том же порядке,как мои аргументы.
Додано: Вів 07 кві, 2020 15:32
У нас не гнилая Америка, все работает годами на честном слове.
Востаннє редагувалось ruvex в Вів 07 кві, 2020 15:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 15:32
Додано: Вів 07 кві, 2020 15:33
А что тут особенного,я тоже несколько соток купил по 24.46, потом по 26.90.
А потом я узнал,что всё остановилось,мне придётся гулять вальсом,а не работать на неопределённый срок,сначала это было с 19.03 по 3.04,потом оказалось,что операцию "гуляй лесом" продлили до 26.04,потом ещё продлят,в лучшем случае до 15.05.
А теперь моделируем ситуацию а масштабах Украины,почему на свободную гривну я стал покупать по 24.46,начался обвал мировых рынков,я подумал,что это повторение 2008-го года,наверное многие так подумали и тоже побежали,курс стал расти бодрее,чем раньше.
Потом был госпереворот в виде отставки правительства Гончарука,назначили откровенного "подавальщика воды в Крым" Шмыгаля от Ахметова,для меня это означало разворот от Западного вектора развития Украины,в откровенно клановый олигархический и домайданный,подписание 11-го марта Ермаком дорожной карты капитуляции дало основание полагать,что нас тянут опять в рашасовок.
Что может нам дать даже теоретически путин? Санкции и изоляцию как он дал Белоруссии? Или "процветание" на примере Приднестровья,Абхазии,л\днр?
Так что надо покупать валюту дальше.
Так видимо подумали многие и покупали,пока всех не отправили на циничный карантин,когда эпицентры,сильпо,ломбарды работают,а остальным выписывают штрафы по 17 000 даже за то,что они идут в намордниках в эти окко.
Так вот,2 ярда слили,пока у населения и бизнеса были гривны,плюс немного нерезы подсуетились,когда им дошло,что "весна прыйде,сажаты будемо",это относится только к Леросу,зачем он разглашал гостайну мутняков "госагентсва" по назначениям в подворотне?
Сейчас 80% бизнеса заставили "сидеть дома",торговля импортом стала,а экспорт жрачкой идёт,вот и весь секрет укрепления гривны.
Мяч на поле 16 000 поправок в антиколомойский закон и то,так куда же нас поведут братья инвестняни Ермаки и их поводыри,у кого есть валюта,сдаёт на хлебушек,ждём,смотрим старые повторы баскетбола и футбола,надеемся на лучшее.
п.с. наличка взбодрилась и быкует,неужели понимают,что Зе не пойдёт против бати и пора спасаться кто может,помощи от МВФ не будет?
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 07 кві, 2020 15:42, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 07 кві, 2020 15:36
только из чувства сострадания к условному сомику, застрявшему в неразрывном депо, нужно поменьше говорить про девал.
карантин даёт людям последний шанс - такое бывает редко.
зы. как лихо ребятки придумали эти неразрывные депозиты... как в воду смотрели. что всякие прид.урки приймачки купятся на лишний процент доходности и потеряют её всю, в лучшем случае...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 07 кві, 2020 15:37
Я так думаю что то большинство(втч и я ) кто щас продает, живут на ожиданиях. Т.е. мы ожидаем что транш таки дадут(Даже если и не дадут тоже не велика потеря. Закон о земле приняли - это главное). Карантин не может быть вечным и когда его снимут вы представляете как по прет бизнес? Бизнес уже истосковался по оборотам и будут делать бизнес из всех сил. Не удивлюсь если летом опять улетим 23,5. А пока сливаю по не многу и на депо.
Как то так.
Додано: Вів 07 кві, 2020 15:42
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