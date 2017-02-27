Додано: Вів 07 кві, 2020 15:33

moldashavanin написав: В прошлом месяце центробанк потратил два миллиарда долларов на поддержание курса гривны.

За март международные резервы Украины сократились более чем на два миллиарда долларов (7,8%) - с 27,042 млрд долларов до 24,924 млрд долларов, сообщается на сайте Национального банка во вторник, 7 апреля.



Может кто-то умный сделает комментарий ? В прошлом месяце центробанк потратил два миллиарда долларов на поддержание курса гривны.За март международные резервы Украины сократились более чем на два миллиарда долларов (7,8%) - с 27,042 млрд долларов до 24,924 млрд долларов, сообщается на сайте Национального банка во вторник, 7 апреля.Может кто-то умный сделает комментарий ?

А что тут особенного,я тоже несколько соток купил по 24.46, потом по 26.90.А потом я узнал,что всё остановилось,мне придётся гулять вальсом,а не работать на неопределённый срок,сначала это было с 19.03 по 3.04,потом оказалось,что операцию "гуляй лесом" продлили до 26.04,потом ещё продлят,в лучшем случае до 15.05.А теперь моделируем ситуацию а масштабах Украины,почему на свободную гривну я стал покупать по 24.46,начался обвал мировых рынков,я подумал,что это повторение 2008-го года,наверное многие так подумали и тоже побежали,курс стал расти бодрее,чем раньше.Потом был госпереворот в виде отставки правительства Гончарука,назначили откровенного "подавальщика воды в Крым" Шмыгаля от Ахметова,для меня это означало разворот от Западного вектора развития Украины,в откровенно клановый олигархический и домайданный,подписание 11-го марта Ермаком дорожной карты капитуляции дало основание полагать,что нас тянут опять в рашасовок.Что может нам дать даже теоретически путин? Санкции и изоляцию как он дал Белоруссии? Или "процветание" на примере Приднестровья,Абхазии,л\днр?Так что надо покупать валюту дальше.Так видимо подумали многие и покупали,пока всех не отправили на циничный карантин,когда эпицентры,сильпо,ломбарды работают,а остальным выписывают штрафы по 17 000 даже за то,что они идут в намордниках в эти окко.Так вот,2 ярда слили,пока у населения и бизнеса были гривны,плюс немного нерезы подсуетились,когда им дошло,что "весна прыйде,сажаты будемо",это относится только к Леросу,зачем он разглашал гостайну мутняков "госагентсва" по назначениям в подворотне?Сейчас 80% бизнеса заставили "сидеть дома",торговля импортом стала,а экспорт жрачкой идёт,вот и весь секрет укрепления гривны.Мяч на поле 16 000 поправок в антиколомойский закон и то,так куда же нас поведут братья инвестняни Ермаки и их поводыри,у кого есть валюта,сдаёт на хлебушек,ждём,смотрим старые повторы баскетбола и футбола,надеемся на лучшее.п.с. наличка взбодрилась и быкует,неужели понимают,что Зе не пойдёт против бати и пора спасаться кто может,помощи от МВФ не будет?