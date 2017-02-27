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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4986498749884989

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 170
25.01-25.5
6%
10
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
9
26.51-27.0
7%
12
27.01-27.5
12%
21
27.51-28.0
14%
23
28.01-28.5
12%
20
28.51-29.0
13%
22
29.01-29.5
6%
10
29.51-30.0
4%
7
больше 30
20%
34
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:29

  ОлегВМ написав:
  Дед Мороз написав:Вот ты написал и будет все наоборот.На этом укрепление закончилось.Можешь пойти сдать последнюю сотку и проверим кто из нас прав.

На чем расти сейчас? НБУ, наоборот, изо всех сил сдерживает укрепление, выкупая ежедневно по 100-200 млн.

Давай от обратного.На чем укрепляемся?Карантин побороли?Транш получили?Экономика заработала на 120%?Те же причины,в том же порядке,как мои аргументы.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:32

  Дед Мороз написав:
  ОлегВМ написав:На чем расти сейчас? НБУ, наоборот, изо всех сил сдерживает укрепление, выкупая ежедневно по 100-200 млн.

Давай от обратного.На чем укрепляемся?Карантин побороли?Транш получили?Экономика заработала на 120%?Те же причины,в том же порядке,как мои аргументы.

У нас не гнилая Америка, все работает годами на честном слове.
Востаннє редагувалось ruvex в Вів 07 кві, 2020 15:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:32

  сірий написав:Что-то никто не хвастается откупом :mrgreen:


Купил в Чернигове сегодня по 26,95 (около полудня)
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:33

  moldashavanin написав:В прошлом месяце центробанк потратил два миллиарда долларов на поддержание курса гривны.
За март международные резервы Украины сократились более чем на два миллиарда долларов (7,8%) - с 27,042 млрд долларов до 24,924 млрд долларов, сообщается на сайте Национального банка во вторник, 7 апреля.

Может кто-то умный сделает комментарий ?


А что тут особенного,я тоже несколько соток купил по 24.46, потом по 26.90.
А потом я узнал,что всё остановилось,мне придётся гулять вальсом,а не работать на неопределённый срок,сначала это было с 19.03 по 3.04,потом оказалось,что операцию "гуляй лесом" продлили до 26.04,потом ещё продлят,в лучшем случае до 15.05.
А теперь моделируем ситуацию а масштабах Украины,почему на свободную гривну я стал покупать по 24.46,начался обвал мировых рынков,я подумал,что это повторение 2008-го года,наверное многие так подумали и тоже побежали,курс стал расти бодрее,чем раньше.
Потом был госпереворот в виде отставки правительства Гончарука,назначили откровенного "подавальщика воды в Крым" Шмыгаля от Ахметова,для меня это означало разворот от Западного вектора развития Украины,в откровенно клановый олигархический и домайданный,подписание 11-го марта Ермаком дорожной карты капитуляции дало основание полагать,что нас тянут опять в рашасовок.
Что может нам дать даже теоретически путин? Санкции и изоляцию как он дал Белоруссии? Или "процветание" на примере Приднестровья,Абхазии,л\днр?

Так что надо покупать валюту дальше.
Так видимо подумали многие и покупали,пока всех не отправили на циничный карантин,когда эпицентры,сильпо,ломбарды работают,а остальным выписывают штрафы по 17 000 даже за то,что они идут в намордниках в эти окко.

Так вот,2 ярда слили,пока у населения и бизнеса были гривны,плюс немного нерезы подсуетились,когда им дошло,что "весна прыйде,сажаты будемо",это относится только к Леросу,зачем он разглашал гостайну мутняков "госагентсва" по назначениям в подворотне?
Сейчас 80% бизнеса заставили "сидеть дома",торговля импортом стала,а экспорт жрачкой идёт,вот и весь секрет укрепления гривны.
Мяч на поле 16 000 поправок в антиколомойский закон и то,так куда же нас поведут братья инвестняни Ермаки и их поводыри,у кого есть валюта,сдаёт на хлебушек,ждём,смотрим старые повторы баскетбола и футбола,надеемся на лучшее.

п.с. наличка взбодрилась и быкует,неужели понимают,что Зе не пойдёт против бати и пора спасаться кто может,помощи от МВФ не будет?
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 07 кві, 2020 15:42, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:36

  Дед Мороз написав:Давай от обратного.На чем укрепляемся?Карантин побороли?Транш получили?Экономика заработала на 120%?Те же причины,в том же порядке,как мои аргументы.

только из чувства сострадания к условному сомику, застрявшему в неразрывном депо, нужно поменьше говорить про девал.
карантин даёт людям последний шанс - такое бывает редко.

зы. как лихо ребятки придумали эти неразрывные депозиты... как в воду смотрели. что всякие прид.урки приймачки купятся на лишний процент доходности и потеряют её всю, в лучшем случае...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:37

  Дед Мороз написав:
  ОлегВМ написав:
  Дед Мороз написав:Вот ты написал и будет все наоборот.На этом укрепление закончилось.Можешь пойти сдать последнюю сотку и проверим кто из нас прав.

На чем расти сейчас? НБУ, наоборот, изо всех сил сдерживает укрепление, выкупая ежедневно по 100-200 млн.

Давай от обратного.На чем укрепляемся?Карантин побороли?Транш получили?Экономика заработала на 120%?Те же причины,в том же порядке,как мои аргументы.


Я так думаю что то большинство(втч и я ) кто щас продает, живут на ожиданиях. Т.е. мы ожидаем что транш таки дадут(Даже если и не дадут тоже не велика потеря. Закон о земле приняли - это главное). Карантин не может быть вечным и когда его снимут вы представляете как по прет бизнес? Бизнес уже истосковался по оборотам и будут делать бизнес из всех сил. Не удивлюсь если летом опять улетим 23,5. :D А пока сливаю по не многу и на депо.
Как то так.
Мда
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:42

  varlo написав:
  Искатель написав:
  Сибарит написав:НБУ вчера купил 186 млн. Цифру эту мы уже знаем. Анализ ликвидности только подтвердил утечку нформации из НБУ через соцсети. Такое оперативное предоставление информации отрадно, но не вполне понятно, почему игнорируется собственный официальный сайт.

Они публикуют эту информацию на официальной странице в Facebook.
Сегодня будет меньше.

Можете дать ссылку?


https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/
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