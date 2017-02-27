А кто-нибудь слился?
ps/ Я ко всем с ув.МНЕ ПРОСТО ИНТЕРЕСНО
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 кві, 2020 16:02
А кто-нибудь слился?
ps/ Я ко всем с ув.МНЕ ПРОСТО ИНТЕРЕСНО
Востаннє редагувалось сірий в Вів 07 кві, 2020 16:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 07 кві, 2020 16:05
Если для Украины эхом докатятся хотя бы крошки с тех 2трюликов что подписал Трампа (а эти бабки надо будет осваивать по любому, пусть даже в виде "инвестиций в развивающиеся рынки") то тогда, "если я не ошибаюсь здесь будет такой клев что ты забудешь все на свете"(с) (Брил. рука)
Плюс ко всему низкие цены на энергоресурсы дают ОЧЕНЬ хороший "заряд бодрости" для производства во всем мире так и для Украины.
Something like that.
Додано: Вів 07 кві, 2020 16:07
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................07.04.2020................08.04.2020
дата розрахунку................06.04.2020................07.04.2020
Євро...................................29,3827.....................29,567
Долар США........................27,2365.....................27,0996
После полудня курс практически не изменился.
Открылись на 3.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После традиционного утреннего кофе попытались сходить вверх, осилили только 4.5 копейки, чуток постояли и к 11-10 откатились на 2 копейки вниз. После этого динамика закончилась. Условно надежные источники сообщают, что НБУ начал покупки еще до открытия и берет много.
Простояв без движения 3 часа, после обеда опустились на копейку и снова остановились.
Официальный курс встретили котировками 27.0800 - 27.1100. За день выросли на 1.5 копейки относительно открытия и просели на 2 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2019 - 26.7687 (-16) +33
2018 - 26.0270 (-4) +107
2017 - 26.9740 (-13)
2016 - 25.8013 (-15)
Додано: Вів 07 кві, 2020 16:13
Укрепляемся на том же, на чем и после всех других загонов - падение панической надбавки, организаторы загона выгодно сливают бакс (для чего, собственно, загон и устраивали). Рост до 28 был ничем не обоснован и был лишь на панике и "ожиданиях". Теперь реальность ставит все на свои места.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Вів 07 кві, 2020 16:15
Отлично, рост нац.валюты не на росте экономики, а на на загонах, эпично.
Додано: Вів 07 кві, 2020 16:17
Вибачте що втручаюся в вашу розмову. На мою думку, зараз формується відкладений попит на певні групи товарів, які важко або неможливо купити зараз, навіть маючи гроші, через закриті магазини. Після закінчення карантину відбудеться сплеск попиту, але він не буде тривати довго.
Але вважаю, що також буде і ріст курсу, активізується економіка, яка також зараз в карантині, треба буде розрахуватися за товари і замовити нові і т. д.
Додано: Вів 07 кві, 2020 16:19
Те трюлики будут связаны вскоре на депосертификатах ФРС, как после 2008.
Изобилие дешёвых ресурсов никак не может увеличить производство, т.к. спрос создаёт предложение. Ресурсы дешевеют когда спрос падает.
Дешёвые ресурсы - это меньше уплаченных налогов. Меньше потребление в денежных знаках, значит медленнее оборот денег. Дешёвые ресурсы тормозят внедрение новых технологий и инноваций для их экономии.
Додано: Вів 07 кві, 2020 16:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Почему сегодня евро так подпрыгнуло относительно долара?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Вів 07 кві, 2020 16:29
Кому вы это объясняете?Чел понятия не имеет про курсообразование.У него курс гривны привязан к тумбочке,где он прячет свои последние полшишки или пачки.Экономика-это где-то в созвездии Лоха,откуда он родом.
Додано: Вів 07 кві, 2020 16:29
А можно хоть краем уха про эти волшебные и не доступные сейчас товары?
Вдруг можно будет покататься на этом эльдорадо и срубить бабла?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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