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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4988498949904991>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 171
25.01-25.5
6%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
9
26.51-27.0
7%
12
27.01-27.5
12%
21
27.51-28.0
13%
23
28.01-28.5
12%
20
28.51-29.0
13%
22
29.01-29.5
6%
10
29.51-30.0
4%
7
больше 30
20%
34
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:02

А кто-нибудь слился? :D
ps/ Я ко всем с ув.МНЕ ПРОСТО ИНТЕРЕСНО :)
Востаннє редагувалось сірий в Вів 07 кві, 2020 16:07, всього редагувалось 1 раз.
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:05

  sergey_sryvkin написав:
  Мда написав:Карантин не может быть вечным и когда его снимут вы представляете как по прет бизнес? Бизнес уже истосковался по оборотам и будут делать бизнес из всех сил. Не удивлюсь если летом опять улетим 23,5. :D А пока сливаю по не многу и на депо.
Как то так.

Обороти бізнесу залежать від попиту. Чому ви вважаєте, що після карантину попит різко зростатиме, за умови відсутності коштів у покупців?..

Если для Украины эхом докатятся хотя бы крошки с тех 2трюликов что подписал Трампа (а эти бабки надо будет осваивать по любому, пусть даже в виде "инвестиций в развивающиеся рынки") то тогда, "если я не ошибаюсь здесь будет такой клев что ты забудешь все на свете"(с) :D (Брил. рука)
Плюс ко всему низкие цены на энергоресурсы дают ОЧЕНЬ хороший "заряд бодрости" для производства во всем мире так и для Украины.
Something like that. :D
Мда
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:07

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................07.04.2020................08.04.2020
дата розрахунку................06.04.2020................07.04.2020
Євро...................................29,3827.....................29,567
Долар США........................27,2365.....................27,0996
После полудня курс практически не изменился.
Открылись на 3.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После традиционного утреннего кофе попытались сходить вверх, осилили только 4.5 копейки, чуток постояли и к 11-10 откатились на 2 копейки вниз. После этого динамика закончилась. Условно надежные источники сообщают, что НБУ начал покупки еще до открытия и берет много.
Простояв без движения 3 часа, после обеда опустились на копейку и снова остановились.
Официальный курс встретили котировками 27.0800 - 27.1100. За день выросли на 1.5 копейки относительно открытия и просели на 2 копейки относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2019 - 26.7687 (-16) +33
2018 - 26.0270 (-4) +107

2017 - 26.9740 (-13)
2016 - 25.8013 (-15)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:13

  Дед Мороз написав:
  ОлегВМ написав:
  Дед Мороз написав:Вот ты написал и будет все наоборот.На этом укрепление закончилось.Можешь пойти сдать последнюю сотку и проверим кто из нас прав.

На чем расти сейчас? НБУ, наоборот, изо всех сил сдерживает укрепление, выкупая ежедневно по 100-200 млн.

Давай от обратного.На чем укрепляемся?Карантин побороли?Транш получили?Экономика заработала на 120%?Те же причины,в том же порядке,как мои аргументы.

Укрепляемся на том же, на чем и после всех других загонов - падение панической надбавки, организаторы загона выгодно сливают бакс (для чего, собственно, загон и устраивали). Рост до 28 был ничем не обоснован и был лишь на панике и "ожиданиях". Теперь реальность ставит все на свои места.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:15

  Alex2006 написав:Укрепляемся на том же, на чем и после всех других загонов - падение панической надбавки, организаторы загона выгодно сливают бакс (для чего, собственно, загон и устраивали). Рост до 28 был ничем не обоснован и был лишь на панике и "ожиданиях". Теперь реальность ставит все на свои места.

Отлично, рост нац.валюты не на росте экономики, а на на загонах, эпично.
yuriy_kuzmik
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:17

  sergey_sryvkin написав:
  Мда написав:Карантин не может быть вечным и когда его снимут вы представляете как по прет бизнес? Бизнес уже истосковался по оборотам и будут делать бизнес из всех сил. Не удивлюсь если летом опять улетим 23,5. :D А пока сливаю по не многу и на депо.
Как то так.


Обороти бізнесу залежать від попиту. Чому ви вважаєте, що після карантину попит різко зростатиме, за умови відсутності коштів у покупців?..


Вибачте що втручаюся в вашу розмову. На мою думку, зараз формується відкладений попит на певні групи товарів, які важко або неможливо купити зараз, навіть маючи гроші, через закриті магазини. Після закінчення карантину відбудеться сплеск попиту, але він не буде тривати довго.
Але вважаю, що також буде і ріст курсу, активізується економіка, яка також зараз в карантині, треба буде розрахуватися за товари і замовити нові і т. д.
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:19

  Мда написав:Если для Украины эхом докатятся хотя бы крошки с тех 2трюликов что подписал Трампа (а эти бабки надо будет осваивать по любому, пусть даже в виде "инвестиций в развивающиеся рынки") то тогда, "если я не ошибаюсь здесь будет такой клев что ты забудешь все на свете"(с) :D (Брил. рука)
Плюс ко всему низкие цены на энергоресурсы дают ОЧЕНЬ хороший "заряд бодрости" для производства во всем мире так и для Украины.
Something like that. :D

Те трюлики будут связаны вскоре на депосертификатах ФРС, как после 2008.
Изобилие дешёвых ресурсов никак не может увеличить производство, т.к. спрос создаёт предложение. Ресурсы дешевеют когда спрос падает.
Дешёвые ресурсы - это меньше уплаченных налогов. Меньше потребление в денежных знаках, значит медленнее оборот денег. Дешёвые ресурсы тормозят внедрение новых технологий и инноваций для их экономии.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Почему сегодня евро так подпрыгнуло относительно долара?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:29

  yuriy_kuzmik написав:
  Alex2006 написав:Укрепляемся на том же, на чем и после всех других загонов - падение панической надбавки, организаторы загона выгодно сливают бакс (для чего, собственно, загон и устраивали). Рост до 28 был ничем не обоснован и был лишь на панике и "ожиданиях". Теперь реальность ставит все на свои места.

Отлично, рост нац.валюты не на росте экономики, а на на загонах, эпично.

Кому вы это объясняете?Чел понятия не имеет про курсообразование.У него курс гривны привязан к тумбочке,где он прячет свои последние полшишки или пачки.Экономика-это где-то в созвездии Лоха,откуда он родом.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:29

  Sirchyk написав:
Вибачте що втручаюся в вашу розмову. На мою думку, зараз формується відкладений попит на певні групи товарів, які важко або неможливо купити зараз, навіть маючи гроші, через закриті магазини. Після закінчення карантину відбудеться сплеск попиту, але він не буде тривати довго.
Але вважаю, що також буде і ріст курсу, активізується економіка, яка також зараз в карантині, треба буде розрахуватися за товари і замовити нові і т. д.

А можно хоть краем уха про эти волшебные и не доступные сейчас товары?

Вдруг можно будет покататься на этом эльдорадо и срубить бабла?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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