Додано: Вів 07 кві, 2020 16:05

sergey_sryvkin написав: Мда написав: Карантин не может быть вечным и когда его снимут вы представляете как по прет бизнес? Бизнес уже истосковался по оборотам и будут делать бизнес из всех сил. Не удивлюсь если летом опять улетим 23,5. А пока сливаю по не многу и на депо.

Как то так. Карантин не может быть вечным и когда его снимут вы представляете как по прет бизнес? Бизнес уже истосковался по оборотам и будут делать бизнес из всех сил. Не удивлюсь если летом опять улетим 23,5.А пока сливаю по не многу и на депо.Как то так.

Обороти бізнесу залежать від попиту. Чому ви вважаєте, що після карантину попит різко зростатиме, за умови відсутності коштів у покупців?.. Обороти бізнесу залежать від попиту. Чому ви вважаєте, що після карантину попит різко зростатиме, за умови відсутності коштів у покупців?..

Если для Украины эхом докатятся хотя бы крошки с тех 2трюликов что подписал Трампа (а эти бабки надо будет осваивать по любому, пусть даже в виде "инвестиций в развивающиеся рынки") то тогда, "если я не ошибаюсь здесь будет такой клев что ты забудешь все на свете"(с)(Брил. рука)Плюс ко всему низкие цены на энергоресурсы дают ОЧЕНЬ хороший "заряд бодрости" для производства во всем мире так и для Украины.Something like that.