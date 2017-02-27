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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4988498949904991

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 171
25.01-25.5
6%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
9
26.51-27.0
7%
12
27.01-27.5
12%
21
27.51-28.0
13%
23
28.01-28.5
12%
20
28.51-29.0
13%
22
29.01-29.5
6%
10
29.51-30.0
4%
7
больше 30
20%
34
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:39

  yuriy_kuzmik написав:
  Alex2006 написав:Укрепляемся на том же, на чем и после всех других загонов - падение панической надбавки, организаторы загона выгодно сливают бакс (для чего, собственно, загон и устраивали). Рост до 28 был ничем не обоснован и был лишь на панике и "ожиданиях". Теперь реальность ставит все на свои места.

Отлично, рост нац.валюты не на росте экономики, а на на загонах, эпично.

Вы заблуждаетесь, это падение нац валюты было из-за загона, теперь все просто возвращается в нормальное русло. Если мяч подбросить вверх - он все равно рано или поздно упадет вниз, ибо есть сила тяжения. Так и с курсом, при падении панической надбавки курс стремится к ЭОК (~24 грн / дол).
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:42

  Мда написав: Карантин не может быть вечным и когда его снимут вы представляете как по прет бизнес? Бизнес уже истосковался по оборотам и будут делать бизнес из всех сил.

Вечер волшебства на ветке,бизнес или потребители услуг должны истосковаться по оборотам?

Потребители хоть в курсе тяги за оборотами?

Как думаете,если вы откроете свою условную цирульню,то прямо с 15-го мая будет стоять очередь из джентельменов,которые не работая и потратив весомую часть заначек,будут бить друг другу морды дабы постричься и побриться?

Или как-то научаться решать этот вопрос без вас за время карантина?
Купят в интеренет магазе девайсы,супруга\подруга их подстрижёт примарафетит?
И что дальше?
Скорее они задумаются,какого лешего я давал за ветер пару соток,лучше вообще больше никогда не буду дарить деньги этим шарлатанам,карантин даёт новые возможности,прикольно.

Так будет во многих сферах,и от безденежья,и от безвыходности,переформатируется много чего,главное узнать глубину потери доходов крестьян и сколько будет печатать прорывное правительство от Ахметова\бати януковича.
Может и будет спрос,если валюту совсем не получится купить,но от такого спроса вы будете не рады,а плакать,что "занимались бизнесом",а надо было просто купить валюту и сидеть на заборе.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:51

  Sirchyk написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Мда написав:Карантин не может быть вечным и когда его снимут вы представляете как по прет бизнес? Бизнес уже истосковался по оборотам и будут делать бизнес из всех сил. Не удивлюсь если летом опять улетим 23,5. :D А пока сливаю по не многу и на депо.
Как то так.


Обороти бізнесу залежать від попиту. Чому ви вважаєте, що після карантину попит різко зростатиме, за умови відсутності коштів у покупців?..


Вибачте що втручаюся в вашу розмову. На мою думку, зараз формується відкладений попит на певні групи товарів, які важко або неможливо купити зараз, навіть маючи гроші, через закриті магазини. Після закінчення карантину відбудеться сплеск попиту, але він не буде тривати довго.
Але вважаю, що також буде і ріст курсу, активізується економіка, яка також зараз в карантині, треба буде розрахуватися за товари і замовити нові і т. д.

бажання не підкріплене грошовими знаками не є попитом,
так що ніякого "сплеска" не буде
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:54

  Alex2006 написав:
  yuriy_kuzmik написав:
  Alex2006 написав:Укрепляемся на том же, на чем и после всех других загонов - падение панической надбавки, организаторы загона выгодно сливают бакс (для чего, собственно, загон и устраивали). Рост до 28 был ничем не обоснован и был лишь на панике и "ожиданиях". Теперь реальность ставит все на свои места.

Отлично, рост нац.валюты не на росте экономики, а на на загонах, эпично.

Вы заблуждаетесь, это падение нац валюты было из-за загона, теперь все просто возвращается в нормальное русло. Если мяч подбросить вверх - он все равно рано или поздно упадет вниз, ибо есть сила тяжения. Так и с курсом, при падении панической надбавки курс стремится к ЭОК (~24 грн / дол).

Видно вместо мяча над вами подбросили кирпич.Так и назовём -Эфект Кирпича.Кирпич падал при курсе 5,немного сотряс.Затем сильно пришибло на 8.Думаю на цифре 24 будут кранты.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 17:00

  Investor_K написав:Почему сегодня евро так подпрыгнуло относительно долара?


Или правильнее говорить что бакс гепнулся относительно евро?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 17:03

  Sirchyk написав:
  sergey_sryvkin написав:
Обороти бізнесу залежать від попиту. Чому ви вважаєте, що після карантину попит різко зростатиме, за умови відсутності коштів у покупців?..


Вибачте що втручаюся в вашу розмову. На мою думку, зараз формується відкладений попит на певні групи товарів, які важко або неможливо купити зараз, навіть маючи гроші, через закриті магазини. Після закінчення карантину відбудеться сплеск попиту, але він не буде тривати довго.
Але вважаю, що також буде і ріст курсу, активізується економіка, яка також зараз в карантині, треба буде розрахуватися за товари і замовити нові і т. д.

всплеск - да .
дальше глубокая бездна пропасти ?

как власть имущие планируют запускать экономику
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 17:06

  Дед Мороз написав:
  ОлегВМ написав:
  Дед Мороз написав:Вот ты написал и будет все наоборот.На этом укрепление закончилось.Можешь пойти сдать последнюю сотку и проверим кто из нас прав.

На чем расти сейчас? НБУ, наоборот, изо всех сил сдерживает укрепление, выкупая ежедневно по 100-200 млн.

Давай от обратного.На чем укрепляемся?Карантин побороли?Транш получили?Экономика заработала на 120%?Те же причины,в том же порядке,как мои аргументы.

Все просто. При росте до 28+ экспортеры придерживали валюту, рассчитывая продать подороже. Когда НБУ развернул тренд и пошли вниз, придерживать стало невыгодно, резко выросло предложение. В то же время упал спрос из-за падения импорта и удовлетворения ажиотажного спроса на МБ и наличке. Т.е. укрепляемся чисто на превышении предложения над спросом.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 17:07

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Почему сегодня евро так подпрыгнуло относительно долара?


Или правильнее говорить что бакс гепнулся относительно евро?

Правильно говорить - евро подпрыгнуЛ! ДС так всегда говорил по-моему "Смотрите на "индекс доллара" :!:
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