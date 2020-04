Додано: Вів 07 кві, 2020 16:51

Sirchyk написав: sergey_sryvkin написав: Мда написав: Карантин не может быть вечным и когда его снимут вы представляете как по прет бизнес? Бизнес уже истосковался по оборотам и будут делать бизнес из всех сил. Не удивлюсь если летом опять улетим 23,5. А пока сливаю по не многу и на депо.

Как то так. Карантин не может быть вечным и когда его снимут вы представляете как по прет бизнес? Бизнес уже истосковался по оборотам и будут делать бизнес из всех сил. Не удивлюсь если летом опять улетим 23,5.А пока сливаю по не многу и на депо.Как то так.



Обороти бізнесу залежать від попиту. Чому ви вважаєте, що після карантину попит різко зростатиме, за умови відсутності коштів у покупців?..



Вибачте що втручаюся в вашу розмову. На мою думку, зараз формується відкладений попит на певні групи товарів, які важко або неможливо купити зараз, навіть маючи гроші, через закриті магазини. Після закінчення карантину відбудеться сплеск попиту, але він не буде тривати довго.

Вибачте що втручаюся в вашу розмову. На мою думку, зараз формується відкладений попит на певні групи товарів, які важко або неможливо купити зараз, навіть маючи гроші, через закриті магазини. Після закінчення карантину відбудеться сплеск попиту, але він не буде тривати довго.

Але вважаю, що також буде і ріст курсу, активізується економіка, яка також зараз в карантині, треба буде розрахуватися за товари і замовити нові і т. д.

бажання не підкріплене грошовими знаками не є попитом,

бажання не підкріплене грошовими знаками не є попитом,

так що ніякого "сплеска" не буде

