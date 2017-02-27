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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4989499049914992

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 172
25.01-25.5
6%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
9
26.51-27.0
7%
12
27.01-27.5
13%
22
27.51-28.0
13%
23
28.01-28.5
12%
20
28.51-29.0
13%
22
29.01-29.5
6%
10
29.51-30.0
4%
7
больше 30
20%
34
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 18:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Нацбанк купив на міжбанку 142 мільйони доларів
https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/7/659089/
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 18:57

НБУ по заказу МВД:
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 19:34

  сірий написав:Что-то никто не хвастается откупом :mrgreen:

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twin
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 19:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

От взяли б всі країни, світ і виставили китайцям рахунок, щоб ті до кінця віку розраховувались... :mrgreen:
twin
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 19:41

  twin написав:
  сірий написав:Что-то никто не хвастается откупом :mrgreen:

26.90 до обіду)

БУДЕТ ЗАВТРА ВАМ, ПОКОЗАТЕЛЬНАЯ ПОРКА :D
сірий
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