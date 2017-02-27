RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4989499049914992

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 172
25.01-25.5
6%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
9
26.51-27.0
7%
12
27.01-27.5
13%
22
27.51-28.0
13%
23
28.01-28.5
12%
20
28.51-29.0
13%
22
29.01-29.5
6%
10
29.51-30.0
4%
7
больше 30
20%
34
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 18:57

НБУ по заказу МВД:
Зображення
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6211
З нами з: 20.11.08
Подякував: 97 раз.
Подякували: 1554 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 19:34

  сірий написав:Что-то никто не хвастается откупом :mrgreen:

26.90 до обіду)
twin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3345
З нами з: 19.01.09
Подякував: 32 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 19:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

От взяли б всі країни, світ і виставили китайцям рахунок, щоб ті до кінця віку розраховувались... :mrgreen:
twin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3345
З нами з: 19.01.09
Подякував: 32 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 19:41

  twin написав:
  сірий написав:Что-то никто не хвастается откупом :mrgreen:

26.90 до обіду)

БУДЕТ ЗАВТРА ВАМ, ПОКОЗАТЕЛЬНАЯ ПОРКА :D
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1625
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1864 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 20:35

  сірий написав:
  twin написав:
  сірий написав:Что-то никто не хвастается откупом :mrgreen:

26.90 до обіду)

БУДЕТ ЗАВТРА ВАМ, ПОКОЗАТЕЛЬНАЯ ПОРКА :D


ляпати язиком усі гаразд
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8075
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 20:44

Завтра снова суд по Привату
8 квітня Київський апеляційний суд проведе засідання, у результаті якого Приватбанк, можливо, муситиме виплатити 250 млн дол офшорним компаніям з орбіти сім'ї Суркісів.

Про це повідомляє член правління ГО "Центр протидії корупції" Олена Щербан у колонці для ЕП.

"Київський апеляційний суд розгляне скаргу на рішення Печерського районного суду, що став на бік братів Суркісів, вийшовши за межі своїх повноважень", - пише Щербан.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/7/659077/
Patrick
 
Повідомлень: 663
З нами з: 18.09.13
Подякував: 867 раз.
Подякували: 302 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 20:55

  athena1 написав:ДС так всегда говорил по-моему "Смотрите на "индекс доллара"

В период 6-7 апреля 2020 года индекс валют развивающихся рынков восстановился с 830 до 880: https://markets.ft.com/data/indices/tea ... 000PUS:MSI
Igneus
 
Повідомлень: 499
З нами з: 29.08.18
Подякував: 180 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 21:00

  greenozon написав:
  сірий написав:БУДЕТ ЗАВТРА ВАМ, ПОКОЗАТЕЛЬНАЯ ПОРКА :D


ляпати язиком усі гаразд

Угу,і хфорекс з вами 27.47 на зараз :D
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1625
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1864 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 21:32

  Patrick написав:Завтра снова суд по Привату
8 квітня Київський апеляційний суд проведе засідання, у результаті якого Приватбанк, можливо, муситиме виплатити 250 млн дол офшорним компаніям з орбіти сім'ї Суркісів.

Про це повідомляє член правління ГО "Центр протидії корупції" Олена Щербан у колонці для ЕП.

"Київський апеляційний суд розгляне скаргу на рішення Печерського районного суду, що став на бік братів Суркісів, вийшовши за межі своїх повноважень", - пише Щербан.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/7/659077/




...суд уйдет на обсервацию.....
abc111
 
Повідомлень: 2465
З нами з: 17.04.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4989499049914992
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: adeges, moldashavanin, safonovstanislav і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1734, 1735, 1736
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
17355 2190539
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 кві, 2020 19:29
OptiX
Валютный рынок в мире 1 ... 688, 689, 690
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6899 1538796
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 кві, 2020 12:28
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 38, 39, 40
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
399 80352
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 кві, 2020 14:50
tfkzpm2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (18448)
07.04.2020 21:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.