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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 20:35
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Додано: Вів 07 кві, 2020 20:44
Завтра снова суд по Привату
https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/7/659077/
8 квітня Київський апеляційний суд проведе засідання, у результаті якого Приватбанк, можливо, муситиме виплатити 250 млн дол офшорним компаніям з орбіти сім'ї Суркісів.
Про це повідомляє член правління ГО "Центр протидії корупції" Олена Щербан у колонці для ЕП.
"Київський апеляційний суд розгляне скаргу на рішення Печерського районного суду, що став на бік братів Суркісів, вийшовши за межі своїх повноважень", - пише Щербан.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 20:55
athena1 написав:
ДС так всегда говорил по-моему "Смотрите на "индекс доллара"
В период 6-7 апреля 2020 года индекс валют развивающихся рынков восстановился с 830 до 880: https://markets.ft.com/data/indices/tea ... 000PUS:MSI
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Додано: Вів 07 кві, 2020 21:32
Patrick написав:
Завтра снова суд по Привату
https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/7/659077/
8 квітня Київський апеляційний суд проведе засідання, у результаті якого Приватбанк, можливо, муситиме виплатити 250 млн дол офшорним компаніям з орбіти сім'ї Суркісів.
Про це повідомляє член правління ГО "Центр протидії корупції" Олена Щербан у колонці для ЕП.
"Київський апеляційний суд розгляне скаргу на рішення Печерського районного суду, що став на бік братів Суркісів, вийшовши за межі своїх повноважень", - пише Щербан.
...суд уйдет на обсервацию.....
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