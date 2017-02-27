somilitark написав:

Мда написав: Карантин не может быть вечным и когда его снимут вы представляете как по прет бизнес? Бизнес уже истосковался по оборотам и будут делать бизнес из всех сил. Карантин не может быть вечным и когда его снимут вы представляете как по прет бизнес? Бизнес уже истосковался по оборотам и будут делать бизнес из всех сил.

Вечер волшебства на ветке,бизнес или потребители услуг должны истосковаться по оборотам?Потребители хоть в курсе тяги за оборотами?Как думаете,если вы откроете свою условную цирульню,то прямо с 15-го мая будет стоять очередь из джентельменов,которые не работая и потратив весомую часть заначек,будут бить друг другу морды дабы постричься и побриться?Или как-то научаться решать этот вопрос без вас за время карантина?Купят в интеренет магазе девайсы,супруга\подруга их подстрижёт примарафетит?И что дальше?Скорее они задумаются,какого лешего я давал за ветер пару соток,лучше вообще больше никогда не буду дарить деньги этим шарлатанам,карантин даёт новые возможности,прикольно.Так будет во многих сферах,и от безденежья,и от безвыходности,переформатируется много чего,главное узнать глубину потери доходов крестьян и сколько будет печатать прорывное правительство от Ахметова\бати януковича.Может и будет спрос,если валюту совсем не получится купить,но от такого спроса вы будете не рады,а плакать,что "занимались бизнесом",а надо было просто купить валюту и сидеть на заборе.