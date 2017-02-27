Sirchyk написав: Вибачте що втручаюся в вашу розмову. На мою думку, зараз формується відкладений попит на певні групи товарів, які важко або неможливо купити зараз, навіть маючи гроші, через закриті магазини. Після закінчення карантину відбудеться сплеск попиту, але він не буде тривати довго. Але вважаю, що також буде і ріст курсу, активізується економіка, яка також зараз в карантині, треба буде розрахуватися за товари і замовити нові і т. д.
А можно хоть краем уха про эти волшебные и не доступные сейчас товары?
Вдруг можно будет покататься на этом эльдорадо и срубить бабла?
Сталось так, що перед самим карантином почав робити ремонт і тут карантин... Купити будматеріали і т.д. зараз дуже важко, практично тільки Епіцентр. А ціни там на деякі позиції зовсім негуманні або того що треба і взагалі немає... Мав заїхати на сервіс до знайомого, до машини глянути - чекаю вже 3 день, розібрав іншу машину на підйомнику, не можуть знайти запчастини... Я думаю що не я один такий, а ще ж бувають випадки коли щось зломиться, заклинить, кран протече... Думаю майже кожен може додати пару прикладів...
Мда написав: Карантин не может быть вечным и когда его снимут вы представляете как по прет бизнес? Бизнес уже истосковался по оборотам и будут делать бизнес из всех сил.
Вечер волшебства на ветке,бизнес или потребители услуг должны истосковаться по оборотам?
Потребители хоть в курсе тяги за оборотами?
Как думаете,если вы откроете свою условную цирульню,то прямо с 15-го мая будет стоять очередь из джентельменов,которые не работая и потратив весомую часть заначек,будут бить друг другу морды дабы постричься и побриться?
Или как-то научаться решать этот вопрос без вас за время карантина? Купят в интеренет магазе девайсы,супруга\подруга их подстрижёт примарафетит? И что дальше? Скорее они задумаются,какого лешего я давал за ветер пару соток,лучше вообще больше никогда не буду дарить деньги этим шарлатанам,карантин даёт новые возможности,прикольно.
Так будет во многих сферах,и от безденежья,и от безвыходности,переформатируется много чего,главное узнать глубину потери доходов крестьян и сколько будет печатать прорывное правительство от Ахметова\бати януковича. Может и будет спрос,если валюту совсем не получится купить,но от такого спроса вы будете не рады,а плакать,что "занимались бизнесом",а надо было просто купить валюту и сидеть на заборе.
логика у тебя, гражданин, фашистская...
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Alex2006 написав:Укрепляемся на том же, на чем и после всех других загонов - падение панической надбавки, организаторы загона выгодно сливают бакс (для чего, собственно, загон и устраивали). Рост до 28 был ничем не обоснован и был лишь на панике и "ожиданиях". Теперь реальность ставит все на свои места.
Отлично, рост нац.валюты не на росте экономики, а на на загонах, эпично.
Вы заблуждаетесь, это падение нац валюты было из-за загона, теперь все просто возвращается в нормальное русло. Если мяч подбросить вверх - он все равно рано или поздно упадет вниз, ибо есть сила тяжения. Так и с курсом, при падении панической надбавки курс стремится к ЭОК (~24 грн / дол).
Алекс, ви знаєте, я з повагою ставлюся до всіх думок учасників навіть до радикальних,кожен має право на свою думку.
Але в даному випадку ви все-таки перегинаєте палку.
24 грн. за 1 долар в Україні в оглядовому майбутньому не буде, буде друга хвиля девальвації,можливо в декілька етапів.
Тим більше - може хтось з учасників прислухається до вашої думки і скине долари по 27 в надії відкупитися на 3 гривні дешевше.
В давнину за таке благородні верстви населення - стрілялися.
В наш час - як мінімум потрібно буде перелогінитися.
На превеликий жаль курс 24 не можливий по двох причинах:
1.Економіка в жахливому стані, непрофесійні чиновники "добивають її палками", країна в напіврозібраному стані, та ще й до всього на кораблі,що підтоплює олігархи влаштували серйозні розборки за бабки (і це не лише поправки до закону "Коломойський проти України" ,ну точніше, навпаки, це ще багато чого підкилимного).
2.НБУ судячи із всього жорстко має намір відкупати все під ноль до останнього патрона (тобто до останньої гривни), що зазіхає на курси нижче 27 грн. за 1 долар, розуміючи, що за завал економіки остаточно можуть сильно надавати по вухам.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Беня покажи зубы,что это голобородько вытирает ноги и что себе позволяет,да ещё и в угоду Ахметову,со всех кормушек сковырнули,нет уважения к "бате?
У Вас настолько примитивное мышление... Ну, Ахметова, "сковырнут" в течении следующих нескольких лет. Даже не сомневаюсь. Это сделают "друзья из-за океана", если что. А голобородько, так он артист, ничего не решает и не дай Бог, оказаться на его месте. То, что через 10 лет, выжившие украинцы, проклянут именно его - несомненно. Просто потому, что "мировой кризис", уже приводит к падению экономики во всём мире а в Украине, эффект ярко проявится в 2021-2025-х годах. Естественно, что если Украина сохранится как страна, то Наступний президент, всё вину за глобальный мор - скинет на голобородько, притом в ярких красках и просто "посадками", уже тогда, не отделаться...
Украинский народ, невероятно терпелив, до того предела, когда его начинают убивать массово...
Цікаво, а яке мислення ви чекали від людини, яка торгує, вірніше торгувала на базарі?! Він має точку зору на все, правда це йому грошей не приносить, але при наявності маси вільного часу дає можливість хоч чимось цей час зайняти! Ну він і повчає і Трампа, і Зе, і Бєню... думаю, що при цьому він плює сємки в екран... Така широка натура!
aklex написав:Тут і аграрії песимізмом поливають.(
Всеукраїнська аграрна рада констатує, що обсяги врожаю окремих культур цьогоріч можуть знизитися на 30% через критично низький рівень вологи у грунті, пише "Економічна правда". http://финбаланс.ком.юа/news/vrozhay---pid-zahrozoyu-ahrari-vkazuyut-na-nestachu-volohi
І це правда:я такої засушливої весни без снігу і без дощу не пригадую! Як кажуть біда не ходить одна! Тому прогнози поки не втішні! Озимий ріпак, який в останній час приносив валюту, в дуже поганому стані!
Теория Доу говорит, что нужно смотреть Промышленный индекс Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Average) и Транспортный индекс Доу-Джонса (Dow Jones Transportation Average) для сигналов подтверждения или неподтверждения.
Как можно подозревать, Теория Доу, похоже, сегодня посылает медвежье сообщение инвесторам.
Транспортный индекс Доу-Джонса изо всех сил пытался подтвердить рост Промышленного индекса Доу-Джонса до новых максимумов, прежде чем упасть ниже.
Транспортный индекс Доу-Джонса также первым пробил уровень ниже долгосрочной линии восходящего тренда и 50-месячной скользящей средней на уровне (1). Промышленный индекс Доу-Джонса вскоре после этого рухнул (подтверждение).
Несколько других индексов выглядят одинаково, в том числе Dow Jones Utilities и NYSE Composite. Это не очень хорошо для рынка.
Теория Доу вкупе с пробоями по ключевым фондовым индексам может посылать важный медвежий среднесрочный сигнал инвесторам.
Про инструменты -интересно ... Вот , например , когда то я покупал монету 5 рублей золотом (про год не буду писать )за 70 долларов , за 120 , потом по 170 , 210 ..... На сегодня редкие года и по 250 не найдешь
...я про оплату ЗОЛОТЫХ монет долларами ... а так да -укрепляется (по мотивам Кверти )
Правительства и центробанки делают диферсифай портфолио. Я тоже. В совдепии серебро отпускалось по цене 7,5 коп. за грамм. Плюс шла небольшая добавленная стоимость и торговая наценка. И серебрянная ложка стоила в ЦУМе 6 руб. за штуку. Золотой николаевский червонец стоил порядка 100 руб. Так что мы с Кверти правы. Мы видим далеко. Поэтому спокойно переживаем нынешний кризис.
Крайнє рідко тут чуєш такі розумні слова! А то комусь про рукавички не подобається, комусь про маски, комусь про тести, які я не захотів купувати! Золото трішки скорегувалося до 1680 доларів за унцію! Але це перед стрибком на 1750!