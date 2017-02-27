WV написав: при таком сценарии курс уже не важен-страны может не остаться.

тут у многих,что ни сценарий,то апокалипсис,это всё из за заначки в баксах? при таком сценарии курс уже не важен-страны может не остаться.тут у многих,что ни сценарий,то апокалипсис,это всё из за заначки в баксах?

Тоже верно, за апокалиптику, но и речи за "всё будет стабильно и курс гривны укрепится", лишь на основе, что туристов украинцев поток "пересохнет", да нефть/газ упадут в ценах,- из "той же оперы", просто с обратной стороны "палки" и напоминают, имхо, мантры из весны 2008-го "недвига будет только дорожать"Сейчас имеем настолько широкий спектр разнонаправленных факторов (наши бюджет-экономика, мировая макроэкономика, пандемия, геополитические факторы и т.д. по списку), что дать достоверный прогноз курса,- это "ткнуть пальцем в небо".Завтра, к примеру, вирус мутирует в новый штам, более жёсткий, и "пойдёт на второй круг",- и всё посыплется в абсолютно не просчитываемые варианты... завтра один Вова проснётся с короной и решит, что ему уже нечего терять, и 100+ тысячная армада сдвинется с места, или, с другой стороны, другой Вовочка решит слиться и подпишет какие-нить "свои три ярда",- и актуальнее будет обсуждать здесь уже курс рубля, а курс гривны оставить историкам... ну и т.д. Поэтому, тоже имхо в свою очередь, курс гривны можно +- прогнозировать лишь на тактическую глубину времени. Ну и вполне естественно, что большинство прогнозистов исходят, в бОльшей мере, из собственного видения, опыта, знаний, которые у кого-то больше, у кого-то меньше, но в любом случае базируются на собственных "хотелках", это в лучшем случае, а в худшем, вообще продиктованы какими-то скрытыми корыстными интересами и направлены на формирование определённого мнения масс.Если бы здесь, на форуме, был хоть один провидец-прогнозист с постоянным прогнозом "в десятку", то уже 90% форума озолотились бы и курс гривны бы их интересовал исключительно со стороны получения дохода на его колебаниях.Сорри, что не совсем по теме.