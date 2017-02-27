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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4991499249934994

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 175
25.01-25.5
6%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
9
26.51-27.0
7%
12
27.01-27.5
13%
22
27.51-28.0
14%
24
28.01-28.5
11%
20
28.51-29.0
14%
24
29.01-29.5
6%
10
29.51-30.0
4%
7
больше 30
19%
34
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:28

  Replay написав:Libo
Доллар не только укрепляется при дефиците. Он еще укрепляется, когда в него верят больше, чем в другие валюты и инструменты.

Нет, Вы ошибаетесь.
Доллар, валюта фондирования.
Основная...
Только и всего.
Поэтому спокойно переживаем нынешний кризис

Он ещё только начинается.
Ещё нет массовых банкротств, по улицам не ездят броневики с военными и не отстреливают мародёров, ещё даже не конфисковывают зерно у фермеров...

Нема шо конфісковувати: сіяти ще треба і доглядати за рослинами, а потім збирати частину влітку, а частину восени! А не нагадаєте - а в 90-х відстрілювали бронєвики когось?! Чи то ви про історію 1917 року?!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:31

  Sirchyk написав:
  somilitark написав:
  Sirchyk написав:
Вибачте що втручаюся в вашу розмову. На мою думку, зараз формується відкладений попит на певні групи товарів, які важко або неможливо купити зараз, навіть маючи гроші, через закриті магазини. Після закінчення карантину відбудеться сплеск попиту, але він не буде тривати довго.
Але вважаю, що також буде і ріст курсу, активізується економіка, яка також зараз в карантині, треба буде розрахуватися за товари і замовити нові і т. д.

А можно хоть краем уха про эти волшебные и не доступные сейчас товары?

Вдруг можно будет покататься на этом эльдорадо и срубить бабла?


Сталось так, що перед самим карантином почав робити ремонт і тут карантин...
Купити будматеріали і т.д. зараз дуже важко, практично тільки Епіцентр. А ціни там на деякі позиції зовсім негуманні або того що треба і взагалі немає...
Мав заїхати на сервіс до знайомого, до машини глянути - чекаю вже 3 день, розібрав іншу машину на підйомнику, не можуть знайти запчастини...
Я думаю що не я один такий, а ще ж бувають випадки коли щось зломиться, заклинить, кран протече...
Думаю майже кожен може додати пару прикладів...

Спасибо,очень по теме и в точку.
Жму спасибо за ответ,но выдаёт ошибку,модераторы,посмотрите почему у меня уже неделю не срабатывает функция поблагодарить автора.

А теперь по существу,вы мне перечислили по сути услуги.
Ремонт дома,это конечно нужная вещь,но иногда люди делают его раз в 30 лет,так что всплеск если и будет,то он зависит от того,а много ли в карманах останется после карантина,будет ли работа у соискателя и настроение\желание,может оно уже и не надо будет вовсе,так как может и жить осталось ку йня или на лекарство всё пойдёт.

С ремонтом авто тоже самое,но естественно будет больше стимулов завершить сервис,если вы работаете на авто или он вам нужен кровь из носу.

А вот товаров вы не привели,думаю лекарства только будут больше нужны,ибо вирус обостряет хронические заболевания.

По валюте,весь фокус сейчас в верховной зраде,ведь тысчу пенсионерам тоже нельзя выплатить без голосования за изменения в бюджет,а ведь 16000 правок ждут по делам Коломойский против сыночка(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:37

  apostol написав:ПДВ сьогодні скромно налили: 117,4 млн.

Кроме того, на днях будет произведен окончательный расчет с кредиторами 4 и 6 очередей банка ВТБ на сумму около 66,1 млн.грн.:
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... t-vtb-bank
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:39

  Qwerty написав:І це правда:я такої засушливої весни без снігу і без дощу не пригадую! Як кажуть біда не ходить одна! Тому прогнози поки не втішні! Озимий ріпак, який в останній час приносив валюту, в дуже поганому стані!

Странно,когда я говорил из своих каналов и наблюдений,что с августа толком нет осадков и влаги и ситуация очень тревожная,то один ваш брат близнец Кверти кричал,что я ничего не понимаю,влаги более чем достаточно,занимайтесь своими делами,у нас дожди идут и всё будет хорошо,не крутите мне мозги по пустякам ))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:54

  bugs_kiev написав:
  WV написав:при таком сценарии курс уже не важен-страны может не остаться.
тут у многих,что ни сценарий,то апокалипсис,это всё из за заначки в баксах?


Тоже верно, за апокалиптику, но и речи за "всё будет стабильно и курс гривны укрепится", лишь на основе, что туристов украинцев поток "пересохнет", да нефть/газ упадут в ценах,- из "той же оперы", просто с обратной стороны "палки" и напоминают, имхо, мантры из весны 2008-го "недвига будет только дорожать" :lol: .
Сейчас имеем настолько широкий спектр разнонаправленных факторов (наши бюджет-экономика, мировая макроэкономика, пандемия, геополитические факторы и т.д. по списку), что дать достоверный прогноз курса,- это "ткнуть пальцем в небо".
Завтра, к примеру, вирус мутирует в новый штам, более жёсткий, и "пойдёт на второй круг",- и всё посыплется в абсолютно не просчитываемые варианты... завтра один Вова проснётся с короной и решит, что ему уже нечего терять, и 100+ тысячная армада сдвинется с места, или, с другой стороны, другой Вовочка решит слиться и подпишет какие-нить "свои три ярда",- и актуальнее будет обсуждать здесь уже курс рубля, а курс гривны оставить историкам... ну и т.д. Поэтому, тоже имхо в свою очередь, курс гривны можно +- прогнозировать лишь на тактическую глубину времени. Ну и вполне естественно, что большинство прогнозистов исходят, в бОльшей мере, из собственного видения, опыта, знаний, которые у кого-то больше, у кого-то меньше, но в любом случае базируются на собственных "хотелках", это в лучшем случае, а в худшем, вообще продиктованы какими-то скрытыми корыстными интересами и направлены на формирование определённого мнения масс.
Если бы здесь, на форуме, был хоть один провидец-прогнозист с постоянным прогнозом "в десятку", то уже 90% форума озолотились бы и курс гривны бы их интересовал исключительно со стороны получения дохода на его колебаниях.
Сорри, что не совсем по теме.

Ось тому я й читаю форум з певним запізненням як роман про втрачені надії і нездійсненні задуми... Прикольно! Ніяких прогнозистів в природі не існує! Ну хоч один спрогнозував цей вірус і подальший хід подій?! Якщо б такий був би, то йому б на всі свої кошти просто треба було б закупити звичайні дешеві маски і сьогодні мати як мінімум десятикратний дохід... Таких нема! А поради писати тільки цінну інформацію це як насмішка! Про цю інформацію не знає ніхто, а курси долара то таке! Кожний може і в телефонному режимі взнати...
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 00:29

  Patrick написав:Прыгая с одного форекс сайта на другой нашел интересную информацию к размышлению. Хотя гуру тоже ошибаются ))

Кроме того, в четверг должна быть конференция ОПЕК+, а в пятницу конференция G20 по энергетике:
https://comments.ua/news/money/economy/ ... rynka.html
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 01:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну что - наш самолет уже не взлетает, так как небо перекрыли.
Но все еще вверх.
С Валей лечимся в сауне от коронавируса коньячком.
Мой прогноз 96грн. за доллар как никогда актуален.
Всем привет! :mrgreen:
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 02:13

Kabanchik
Да ладно, 30-32 это уже очевидно в ближайшее время, но 96 это фантастика на ближайшее будущее, разве что через несколько лет только.
Востаннє редагувалось 75stasstas75 в Сер 08 кві, 2020 02:15, всього редагувалось 1 раз.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 02:15

  75stasstas75 написав:Kabanchik
Да ладно, 30-32 это уже очевидно в ближайшее время, но 96 это уже реально фантастика

В июне он 56 говорил) Он просто генератор случайных чисел))
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