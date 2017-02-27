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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 кві, 2020 06:17
juristkostya написав: Автор77 написав:
Просто українська мова - сама гарна
превосходная степень прилагательных в украинском языке образуется не так.
Если уж на то пошло, не "превосходная степень прилагательных", а "прилагательные в превосходной степени". А так, звичайно, найгарніша)
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 06:28
Qwerty написав:
Крайнє рідко тут чуєш такі розумні слова! А то комусь про рукавички не подобається, комусь про маски, комусь про тести, які я не захотів купувати! Золото трішки скорегувалося до 1680 доларів за унцію! Але це перед стрибком на 1750!
2100 в течение полугода - практически решенный вопрос. Интересно, сходим ли на 3000.
Але прошу трохи більше поваги до української мови.
Крайнє)
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 06:32
Qwerty написав: bugs_kiev написав: WV написав:
при таком сценарии курс уже не важен-страны может не остаться.
тут у многих,что ни сценарий,то апокалипсис,это всё из за заначки в баксах?
Тоже верно, за апокалиптику, но и речи за "всё будет стабильно и курс гривны укрепится", лишь на основе, что туристов украинцев поток "пересохнет", да нефть/газ упадут в ценах,- из "той же оперы", просто с обратной стороны "палки" и напоминают, имхо, мантры из весны 2008-го "недвига будет только дорожать"
.
Сейчас имеем настолько широкий спектр разнонаправленных факторов (наши бюджет-экономика, мировая макроэкономика, пандемия, геополитические факторы и т.д. по списку), что дать достоверный прогноз курса,- это "ткнуть пальцем в небо".
Завтра, к примеру, вирус мутирует в новый штам, более жёсткий, и "пойдёт на второй круг",- и всё посыплется в абсолютно не просчитываемые варианты... завтра один Вова проснётся с короной и решит, что ему уже нечего терять, и 100+ тысячная армада сдвинется с места, или, с другой стороны, другой Вовочка решит слиться и подпишет какие-нить "свои три ярда",- и актуальнее будет обсуждать здесь уже курс рубля, а курс гривны оставить историкам... ну и т.д. Поэтому, тоже имхо в свою очередь, курс гривны можно +- прогнозировать лишь на тактическую глубину времени. Ну и вполне естественно, что большинство прогнозистов исходят, в бОльшей мере, из собственного видения, опыта, знаний, которые у кого-то больше, у кого-то меньше, но в любом случае базируются на собственных "хотелках", это в лучшем случае, а в худшем, вообще продиктованы какими-то скрытыми корыстными интересами и направлены на формирование определённого мнения масс.
Если бы здесь, на форуме, был хоть один провидец-прогнозист с постоянным прогнозом "в десятку", то уже 90% форума озолотились бы и курс гривны бы их интересовал исключительно со стороны получения дохода на его колебаниях.
Сорри, что не совсем по теме.
Ось тому я й читаю форум з певним запізненням як роман про втрачені надії і нездійсненні задуми... Прикольно! Ніяких прогнозистів в природі не існує! Ну хоч один спрогнозував цей вірус і подальший хід подій?! Якщо б такий був би, то йому б на всі свої кошти просто треба було б закупити звичайні дешеві маски і сьогодні мати як мінімум десятикратний дохід... Таких нема! А поради писати тільки цінну інформацію це як насмішка! Про цю інформацію не знає ніхто, а курси долара то таке! Кожний може і в телефонному режимі взнати...
ну почему нет, есть, я я уже 22 февраля вёл переговоры с китайцами о покупке тестов и лекарства, 27 февраля я купил для себя и родных маски по 70 грн за 100 шт и уханьские 40 грн за 50 шт, но я не последний мудak, скупать последние запасы в стране и продавать в 10 раз дороже, как некоторые, я мог скупить весь запас плаквенила по 600 гривень и продавать по 15000, но и этого я не сделал, а просто купил аналог за границей, так что не надо ля-ля...
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