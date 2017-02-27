Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 кві, 2020 23:37
apostol написав:
ПДВ сьогодні скромно налили: 117,4 млн.
Кроме того, на днях будет произведен окончательный расчет с кредиторами 4 и 6 очередей банка ВТБ на сумму около 66,1 млн.грн.:
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... t-vtb-bank
Igneus
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Додано: Вів 07 кві, 2020 23:39
Qwerty написав:
І це правда:я такої засушливої весни без снігу і без дощу не пригадую! Як кажуть біда не ходить одна! Тому прогнози поки не втішні! Озимий ріпак, який в останній час приносив валюту, в дуже поганому стані!
Странно,когда я говорил из своих каналов и наблюдений,что с августа толком нет осадков и влаги и ситуация очень тревожная,то один ваш брат близнец Кверти кричал,что я ничего не понимаю,влаги более чем достаточно,занимайтесь своими делами,у нас дожди идут и всё будет хорошо,не крутите мне мозги по пустякам ))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Додано: Сер 08 кві, 2020 00:29
Patrick написав:
Прыгая с одного форекс сайта на другой нашел интересную информацию к размышлению. Хотя гуру тоже ошибаются ))
Кроме того, в четверг должна быть конференция ОПЕК+, а в пятницу конференция G20 по энергетике:
https://comments.ua/news/money/economy/ ... rynka.html
Igneus
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Додано: Сер 08 кві, 2020 01:22
Ну что - наш самолет уже не взлетает, так как небо перекрыли.
Но все еще вверх.
С Валей лечимся в сауне от коронавируса коньячком.
Мой прогноз 96грн. за доллар как никогда актуален.
Всем привет!
Kabanchik
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Додано: Сер 08 кві, 2020 02:13
Kabanchik Да ладно, 30-32 это уже очевидно в ближайшее время, но 96 это фантастика на ближайшее будущее, разве что через несколько лет только.
Востаннє редагувалось
75stasstas75
в Сер 08 кві, 2020 02:15, всього редагувалось 1 раз.
75stasstas75
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Додано: Сер 08 кві, 2020 02:15
75stasstas75 написав: Kabanchik
Да ладно, 30-32 это уже очевидно в ближайшее время, но 96 это уже реально фантастика
В июне он 56 говорил) Он просто генератор случайных чисел))
Shustoff
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Додано: Сер 08 кві, 2020 04:29
Shustoff написав: 75stasstas75 написав: Kabanchik
Да ладно, 30-32 это уже очевидно в ближайшее время, но 96 это уже реально фантастика
В июне он 56 говорил) Он просто генератор случайных чисел))
Каждый месяц карантина +10-15 к курсу. Карантин продлится минимум до середины лета. Вот и считайте.
Kabanchik
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Додано: Сер 08 кві, 2020 06:17
juristkostya написав: Автор77 написав:
Просто українська мова - сама гарна
превосходная степень прилагательных в украинском языке образуется не так.
Если уж на то пошло, не "превосходная степень прилагательных", а "прилагательные в превосходной степени". А так, звичайно, найгарніша)
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
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Навуходоносор
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Додано: Сер 08 кві, 2020 06:28
Qwerty написав:
Крайнє рідко тут чуєш такі розумні слова! А то комусь про рукавички не подобається, комусь про маски, комусь про тести, які я не захотів купувати! Золото трішки скорегувалося до 1680 доларів за унцію! Але це перед стрибком на 1750!
2100 в течение полугода - практически решенный вопрос. Интересно, сходим ли на 3000.
Але прошу трохи більше поваги до української мови.
Крайнє)
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Додано: Сер 08 кві, 2020 08:05
75stasstas75 написав: Kabanchik
Да ладно, 30-32 это уже очевидно в ближайшее время, но 96 это фантастика на ближайшее будущее, разве что через несколько лет только.
96 це про рейхсрупію
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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