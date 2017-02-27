Додано: Сер 08 кві, 2020 09:32

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Да, есть. В понедельник в Укргазе забрал окончившееся депо. Вернули без проблем. Правда перед этим в пятницу звонили и слёзно уговаривали продлить на новый срок.

Купюры новые номер за номером.