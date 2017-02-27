Мне одному кажется, что это Alex2006 пишет с другой учетки? Такое же ничем не обоснованное утверждение.
Прям два брата-антипода.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 кві, 2020 08:44
Мне одному кажется, что это Alex2006 пишет с другой учетки? Такое же ничем не обоснованное утверждение.
Прям два брата-антипода.
Додано: Сер 08 кві, 2020 09:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
27,4700 +0,0310 +0,11%
Вчера же вечером было 27.09.
Додано: Сер 08 кві, 2020 09:28
Самое правильное решение - перестать кормить тролей, а не думать что там и как, потому как мотив их поступков - хаос на форуме и собственное єго, а куча вроде бьі адекватного народа не могут заметить простую истину. пишу не персонально вам а взагалі.
ps. "Если вы спорите с дураком, значит дураков уже двое."
Додано: Сер 08 кві, 2020 09:32
livemotion
Да, есть. В понедельник в Укргазе забрал окончившееся депо. Вернули без проблем. Правда перед этим в пятницу звонили и слёзно уговаривали продлить на новый срок.
Купюры новые номер за номером.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
Додано: Сер 08 кві, 2020 09:39
Утренние курсы, 9-30:
Харьков 26.95 - 27.10,
большинство предложений на покупку-продажу: 26.90 - 27.10 (опт)
Сумы 26.85 - 27.05
Полтава 27.00 - 27.10
Додано: Сер 08 кві, 2020 09:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
27,0775 -0,3615 -1,32%
Додано: Сер 08 кві, 2020 09:49
Заранее заказывали? Или просто пришли - и сразу отдали?
Депо в долларах,евро, гривне?
Додано: Сер 08 кві, 2020 09:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
27,1025 -0,3365 -1,23%
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