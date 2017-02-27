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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4992499349944995

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 177
25.01-25.5
6%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
6%
10
26.51-27.0
7%
12
27.01-27.5
12%
22
27.51-28.0
14%
24
28.01-28.5
11%
20
28.51-29.0
14%
24
29.01-29.5
6%
10
29.51-30.0
4%
7
больше 30
20%
35
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 08:44

  Kabanchik написав:Ну что - наш самолет уже не взлетает, так как небо перекрыли.
Но все еще вверх.
С Валей лечимся в сауне от коронавируса коньячком.
Мой прогноз 96грн. за доллар как никогда актуален.
Всем привет! :mrgreen:

Мне одному кажется, что это Alex2006 пишет с другой учетки? Такое же ничем не обоснованное утверждение.
Прям два брата-антипода.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 09:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

27,4700 +0,0310 +0,11%
https://ru.investing.com/currencies/usd-uah

Вчера же вечером было 27.09.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 09:28

  Искатель написав:Мне одному кажется, что это Alex2006 пишет с другой учетки? Такое же ничем не обоснованное утверждение.
Прям два брата-антипода.


Самое правильное решение - перестать кормить тролей, а не думать что там и как, потому как мотив их поступков - хаос на форуме и собственное єго, а куча вроде бьі адекватного народа не могут заметить простую истину. пишу не персонально вам а взагалі.

ps. "Если вы спорите с дураком, значит дураков уже двое."
igorya
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 09:32

livemotion
Да, есть. В понедельник в Укргазе забрал окончившееся депо. Вернули без проблем. Правда перед этим в пятницу звонили и слёзно уговаривали продлить на новый срок.
Купюры новые номер за номером.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 09:34

Ранок. Вікно. 26,75/27,00
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 09:39

Утренние курсы, 9-30:

Харьков 26.95 - 27.10,
большинство предложений на покупку-продажу: 26.90 - 27.10 (опт)

Сумы 26.85 - 27.05
Полтава 27.00 - 27.10
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 09:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

27,0775 -0,3615 -1,32%
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 09:49

  KirillT8 написав:livemotion
Да, есть. В понедельник в Укргазе забрал окончившееся депо. Вернули без проблем. Правда перед этим в пятницу звонили и слёзно уговаривали продлить на новый срок.
Купюры новые номер за номером.

Заранее заказывали? Или просто пришли - и сразу отдали?
Депо в долларах,евро, гривне?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 09:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

27,1025 -0,3365 -1,23%
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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