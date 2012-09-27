RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 49944995499649974998>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 180
25.01-25.5
6%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
6%
10
26.51-27.0
7%
12
27.01-27.5
12%
22
27.51-28.0
13%
24
28.01-28.5
11%
20
28.51-29.0
14%
26
29.01-29.5
6%
10
29.51-30.0
4%
7
больше 30
20%
36
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 10:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернівці 26.78-27.08
витя
 
Повідомлень: 387
З нами з: 05.11.08
Подякував: 13 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 10:12

Что межбанк?
Captain Obvious
 
Повідомлень: 1257
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 334 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 10:14

  Captain Obvious написав:Что межбанк?

Межбанк 27,10/27,13.
"Что-то пошло не так", вылезло много покупателей, а продавцы зажимают.
Искатель
 
Повідомлень: 3541
З нами з: 22.02.16
Подякував: 524 раз.
Подякували: 1632 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 10:14

  Captain Obvious написав:Что межбанк?

27.09/12
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1629
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1868 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 10:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

27,1099 -0,3291 -1,20%
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
Повідомлень: 5948
З нами з: 11.04.12
Подякував: 351 раз.
Подякували: 669 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 10:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А евро?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5691
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 10:23

  Investor_K написав:А евро?

29,4239 -0,4544 -1,52%
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
Повідомлень: 5948
З нами з: 11.04.12
Подякував: 351 раз.
Подякували: 669 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 10:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

То есть укрепляж закончился.
Яснопонятно.
Captain Obvious
 
Повідомлень: 1257
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 334 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 10:27

  Captain Obvious написав:То есть укрепляж закончился.
Яснопонятно.

Кому - как :lol:
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1629
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1868 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 10:32

  Искатель написав:
  Captain Obvious написав:Что межбанк?

Межбанк 27,10/27,13.
"Что-то пошло не так", вылезло много покупателей, а продавцы зажимают.


16000 поправок до закону зробили свою справу :D
Nazarkino
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1119
З нами з: 17.11.11
Подякував: 218 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 49944995499649974998>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: KirillT8 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 689, 690, 691
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6904 1539345
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 кві, 2020 11:03
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1734, 1735, 1736
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
17357 2191292
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 кві, 2020 01:48
spacemachine
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 38, 39, 40
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
399 80511
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 кві, 2020 14:50
tfkzpm2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1398)
08.04.2020 11:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.