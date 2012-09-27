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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 кві, 2020 10:08
Чернівці 26.78-27.08
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витя
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Додано: Сер 08 кві, 2020 10:12
Что межбанк?
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Captain Obvious
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Додано: Сер 08 кві, 2020 10:14
Captain Obvious написав:
Что межбанк?
Межбанк 27,10/27,13.
"Что-то пошло не так", вылезло много покупателей, а продавцы зажимают.
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Искатель
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Додано: Сер 08 кві, 2020 10:14
Captain Obvious написав:
Что межбанк?
27.09/12
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сірий
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Додано: Сер 08 кві, 2020 10:18
27,1099 -0,3291 -1,20%
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varlo
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Додано: Сер 08 кві, 2020 10:19
А евро?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Сер 08 кві, 2020 10:23
Investor_K написав:
А евро?
29,4239 -0,4544 -1,52%
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varlo
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Додано: Сер 08 кві, 2020 10:23
То есть укрепляж закончился.
Яснопонятно.
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Captain Obvious
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Додано: Сер 08 кві, 2020 10:27
Captain Obvious написав:
То есть укрепляж закончился.
Яснопонятно.
Кому - как
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сірий
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Додано: Сер 08 кві, 2020 10:32
Искатель написав: Captain Obvious написав:
Что межбанк?
Межбанк 27,10/27,13.
"Что-то пошло не так", вылезло много покупателей, а продавцы зажимают.
16000 поправок до закону зробили свою справу
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Nazarkino
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