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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4995499649974998>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 180
25.01-25.5
6%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
6%
10
26.51-27.0
7%
12
27.01-27.5
12%
22
27.51-28.0
13%
24
28.01-28.5
11%
20
28.51-29.0
14%
26
29.01-29.5
6%
10
29.51-30.0
4%
7
больше 30
20%
36
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 10:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернівці 26.90-27.10
витя
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 10:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

27,1460 -0,2930 -1,07%
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 10:46

  сірий написав:
  Captain Obvious написав:То есть укрепляж закончился.
Яснопонятно.

Кому - как :lol:

Ты сдал последнюю сотку вчера?Мы же договаривались
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 10:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

27,1850 -0,2540 -0,93%
Delta oporteat nos salvos fieri!
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varlo
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:05

ДЯКУЮ ВСІМ ХТО ПИШЕ РЕАЛЬНІ КУРСИ З
"горячих полей" + :D
сірий
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Нерези вчора продали ОВДП на -208.5 млн гривень.
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

27,2150 -0,2240 -0,82%
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varlo
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Торги по доллару активны к 11 часам. Спрос несколько превышает предложение, но ажиотажа нет. Идут операции по лотам до 500-800 тысяч долларов.
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:28

  varlo написав:Торги по доллару активны к 11 часам. Спрос несколько превышает предложение, но ажиотажа нет. Идут операции по лотам до 500-800 тысяч долларов.


Сегодня на страже доллара стоит Ситибанк?)
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