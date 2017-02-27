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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 кві, 2020 10:43
Чернівці 26.90-27.10
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Додано: Сер 08 кві, 2020 10:43
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Додано: Сер 08 кві, 2020 10:46
сірий написав: Captain Obvious написав:
То есть укрепляж закончился.
Яснопонятно.
Кому - как
Ты сдал последнюю сотку вчера?Мы же договаривались
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Дед Мороз
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Додано: Сер 08 кві, 2020 10:52
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varlo
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Додано: Сер 08 кві, 2020 11:05
ДЯКУЮ ВСІМ ХТО ПИШЕ РЕАЛЬНІ КУРСИ З
"горячих полей" +
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сірий
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Додано: Сер 08 кві, 2020 11:15
Нерези вчора продали ОВДП на -208.5 млн гривень.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 11:23
27,2150 -0,2240 -0,82%
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varlo
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Додано: Сер 08 кві, 2020 11:24
Торги по доллару активны к 11 часам. Спрос несколько превышает предложение, но ажиотажа нет. Идут операции по лотам до 500-800 тысяч долларов.
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varlo
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Додано: Сер 08 кві, 2020 11:27
Живите своим умом!
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Додано: Сер 08 кві, 2020 11:28
varlo написав:
Торги по доллару активны к 11 часам. Спрос несколько превышает предложение, но ажиотажа нет. Идут операции по лотам до 500-800 тысяч долларов.
Сегодня на страже доллара стоит Ситибанк?)
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Electron
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