|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 кві, 2020 11:35
Искатель написав: KirillT8 написав:livemotion
Да, есть. В понедельник в Укргазе забрал окончившееся депо. Вернули без проблем. Правда перед этим в пятницу звонили и слёзно уговаривали продлить на новый срок.
Купюры новые номер за номером.
Заранее заказывали? Или просто пришли - и сразу отдали?
Депо в долларах,евро, гривне?
Нет, сами позвонили заранее в пятницу. Говорят в понедельник заканчивается ваше $депо. Предлагаем продлить на новый срок. Ответил, что нет, и заберу в понедельник. Та и поступил.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
-
KirillT8
-
-
- Повідомлень: 554
- З нами з: 11.01.11
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 кві, 2020 11:42
Чернівці 27.00-27.25
-
витя
-
-
- Повідомлень: 389
- З нами з: 05.11.08
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 93 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 кві, 2020 11:48
Харьков 27.12 - 27.25
-
Patrick
-
-
- Повідомлень: 667
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 875 раз.
- Подякували: 306 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 кві, 2020 11:56
Сумы 26.95 - 27.25
Полтава 27.05 - 27.30
-
Patrick
-
-
- Повідомлень: 667
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 875 раз.
- Подякували: 306 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 кві, 2020 12:03
Падаєм в очікуванні завтрашньої зустрічі ОПЕК+. У разі позитивних результатів долар пірне нижче 27.
-
slonic32
-
-
- Повідомлень: 345
- З нами з: 05.10.10
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 08 кві, 2020 12:06
slonic32 написав:
Падаєм в очікуванні завтрашньої зустрічі ОПЕК+. У разі позитивних результатів долар пірне нижче 27.
Это не связано с ОПЕК. Обычная игра спекулянтов, пытающихся придержать бакс и завести его выгоднее
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
-
Alex2006
-
-
- Повідомлень: 4263
- З нами з: 13.06.15
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 728 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 кві, 2020 12:07
slonic32 написав:
Падаєм в очікуванні завтрашньої зустрічі ОПЕК+. У разі позитивних результатів долар пірне нижче 27.
Вона буде позитивної у разі згоди Росії на зменшення обсягів видобутку на 5 млн. бар., що це станеться мені слабко віриться
Alex2006 написав: slonic32 написав:
Падаєм в очікуванні завтрашньої зустрічі ОПЕК+. У разі позитивних результатів долар пірне нижче 27.
Это не связано с ОПЕК. Обычная игра спекулянтов
, пытающихся придержать бакс и завести его выгоднее
ці ігри уже втомили, не знаєш продавати чи купувати
-
vovakwasov
-
-
- Повідомлень: 185
- З нами з: 08.09.19
- Подякував: 165 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 кві, 2020 12:11
27,3150 -0,1240 -0,45%
-
varlo
-
-
- Повідомлень: 5950
- З нами з: 11.04.12
- Подякував: 351 раз.
- Подякували: 670 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 кві, 2020 12:12
Yuri_61 написав: Alex2006 написав:
Отлично, начинаеться второй раунд битвы олигархов с оленями, посмотрим кто кого в этот раз и на каких уровнях олени выдохнуться
затарюсь перед 9 маем па26.хх
а сейчас да, 2я волна загона на новостях, что МВФ и ВБ не устраивает такая редакция Закона о земле
Зачем тариться по 26.ХХ? После захода транша и начала его слива вполне вероятно и 25.ХХ, но все равно вопрос, зачем тариться по 26.ХХ? Ради чего?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
-
Alex2006
-
-
- Повідомлень: 4263
- З нами з: 13.06.15
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 728 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 кві, 2020 12:16
27.00 - всё по плану.
с леры в лондоне сняли охрану
Нашим братикам ИНВЕСТОРАМ подходит для выхода из бумаг данный курс.
всё пока идёт согласно договорённости.
ждёмс середину мая, когда окончательно уйдут с бумаг 19г. наши спасатели экономики.
тогда и реальный курс увидим.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 5035
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 510 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17358
|2191377
|
|
|6904
|1539403
|
Сер 08 кві, 2020 11:03
ЛОБ
|
|399
|80531
|
|