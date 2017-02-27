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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 49964997499849995000>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 182
25.01-25.5
6%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
7%
12
27.01-27.5
12%
22
27.51-28.0
13%
24
28.01-28.5
11%
20
28.51-29.0
14%
26
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
7
больше 30
21%
38
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:35

  Искатель написав:
  KirillT8 написав:livemotion
Да, есть. В понедельник в Укргазе забрал окончившееся депо. Вернули без проблем. Правда перед этим в пятницу звонили и слёзно уговаривали продлить на новый срок.
Купюры новые номер за номером.

Заранее заказывали? Или просто пришли - и сразу отдали?
Депо в долларах,евро, гривне?

Нет, сами позвонили заранее в пятницу. Говорят в понедельник заканчивается ваше $депо. Предлагаем продлить на новый срок. Ответил, что нет, и заберу в понедельник. Та и поступил.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернівці 27.00-27.25
витя
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:48

Харьков 27.12 - 27.25
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:56

Сумы 26.95 - 27.25
Полтава 27.05 - 27.30
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Падаєм в очікуванні завтрашньої зустрічі ОПЕК+. У разі позитивних результатів долар пірне нижче 27.
slonic32
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:06

  slonic32 написав:Падаєм в очікуванні завтрашньої зустрічі ОПЕК+. У разі позитивних результатів долар пірне нижче 27.

Это не связано с ОПЕК. Обычная игра спекулянтов, пытающихся придержать бакс и завести его выгоднее :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:07

  slonic32 написав:Падаєм в очікуванні завтрашньої зустрічі ОПЕК+. У разі позитивних результатів долар пірне нижче 27.

Вона буде позитивної у разі згоди Росії на зменшення обсягів видобутку на 5 млн. бар., що це станеться мені слабко віриться

  Alex2006 написав:
  slonic32 написав:Падаєм в очікуванні завтрашньої зустрічі ОПЕК+. У разі позитивних результатів долар пірне нижче 27.

Это не связано с ОПЕК. Обычная игра спекулянтов, пытающихся придержать бакс и завести его выгоднее :)


ці ігри уже втомили, не знаєш продавати чи купувати :lol:
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

27,3150 -0,1240 -0,45%
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:12

  Yuri_61 написав:
  Alex2006 написав:Отлично, начинаеться второй раунд битвы олигархов с оленями, посмотрим кто кого в этот раз и на каких уровнях олени выдохнуться :)



затарюсь перед 9 маем па26.хх
а сейчас да, 2я волна загона на новостях, что МВФ и ВБ не устраивает такая редакция Закона о земле

Зачем тариться по 26.ХХ? После захода транша и начала его слива вполне вероятно и 25.ХХ, но все равно вопрос, зачем тариться по 26.ХХ? Ради чего?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:16

27.00 - всё по плану.
с леры в лондоне сняли охрану :P
Нашим братикам ИНВЕСТОРАМ подходит для выхода из бумаг данный курс. :P
всё пока идёт согласно договорённости. :roll:
ждёмс середину мая, когда окончательно уйдут с бумаг 19г. наши спасатели экономики.
тогда и реальный курс увидим. :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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