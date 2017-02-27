Игорь Алексеевич написав:27.00 - всё по плану. с леры в лондоне сняли охрану Нашим братикам ИНВЕСТОРАМ подходит для выхода из бумаг данный курс. всё пока идёт согласно договорённости. ждёмс середину мая, когда окончательно уйдут с бумаг 19г. наши спасатели экономики. тогда и реальный курс увидим.
А что за "договоренность" и кто и как обеспечивает их выполнение, можно узнать? И если я верно понимаю, то когда "уйдут с бумаг 19г. наши спасатели экономики", то спрос на бакс станет ниже из-за отсутствия такой скупки от Сити и курс провалится сразу на 1 грн вниз, т.е. вы тоже согласны со мной, что текущий курс сильно завышен?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 08.04.2020....................27,1505 Доллар прибавил 5 копеек. Открылись на 3 копейки выше вчерашнего закрытия, явно намереваясь отыграть вчерашнее падение Рыжика под конец сессии. Наскоро хлебнув утренний кофе, выросли на 4 копейки и уравновесились. Постояв чуть больше получаса, выросли еще на 4 копейки и снова остановились. Стоит заметить, что вчера гривна укреплялась относительно доллара и падала относительно евро, сегодня все наоборот. Похоже, сегодня мы отыгрываем отголоски мировых рынков. НБУ вчера купил 142 млн. Остатки на коррсчетах существенно сократились. Основной причиной сокращения стал рост объема суточных сертификатов на 10 млрд. В ту же сторону играли обналичка и казначейство. Также прошло мелкое досрочное погашение тендерного рефинанса. На страже ликвидности стоял только НБУ с интервенцией.
В понедельник объем торгов на МБ оставался очень большим, символически увеличившись с 563.3 до 569.9 млн. Чистый спрос при этом сократился с 413 до 384 млн. Объем клиентских заявок также сократился, предложение почти двукратно превышало спрос. Снова очень существенной оказалась доля собственных операций банков.
Игорь Алексеевич написав:27.00 - всё по плану. с леры в лондоне сняли охрану Нашим братикам ИНВЕСТОРАМ подходит для выхода из бумаг данный курс. всё пока идёт согласно договорённости. ждёмс середину мая, когда окончательно уйдут с бумаг 19г. наши спасатели экономики. тогда и реальный курс увидим.
А что за "договоренность" и кто и как обеспечивает их выполнение, можно узнать? И если я верно понимаю, то когда "уйдут с бумаг 19г. наши спасатели экономики", то спрос на бакс станет ниже из-за отсутствия такой скупки от Сити и курс провалится сразу на 1 грн вниз, т.е. вы тоже согласны со мной, что текущий курс сильно завышен?
Реальний курс 27-29. Як і мало бути в 2019 кінці. А все інше це казки зебобіків про покращення економіки.
Alex2006 написав:Отлично, начинаеться второй раунд битвы олигархов с оленями, посмотрим кто кого в этот раз и на каких уровнях олени выдохнуться
затарюсь перед 9 маем па26.хх а сейчас да, 2я волна загона на новостях, что МВФ и ВБ не устраивает такая редакция Закона о земле
О, наївність! Економіка запрацювала? Транш МВФ надійшов? Поступлення від заробітчан збільшились? Борги списали? 26 грн за долар? Казкар. Не нагнітаю, але готуйтесь щонайменше по 50 відкупитись. Принаймні до кінця року.
Игорь Алексеевич написав:27.00 - всё по плану. с леры в лондоне сняли охрану Нашим братикам ИНВЕСТОРАМ подходит для выхода из бумаг данный курс. всё пока идёт согласно договорённости. ждёмс середину мая, когда окончательно уйдут с бумаг 19г. наши спасатели экономики. тогда и реальный курс увидим.
А что за "договоренность" и кто и как обеспечивает их выполнение, можно узнать? И если я верно понимаю, то когда "уйдут с бумаг 19г. наши спасатели экономики", то спрос на бакс станет ниже из-за отсутствия такой скупки от Сити и курс провалится сразу на 1 грн вниз, т.е. вы тоже согласны со мной, что текущий курс сильно завышен?
я уже ничего не знаю и ничего в этой стране не пойму.(( сити - уже понятно для чего он нужен на данный момент. как бы ТИПА потом не начали его шманать, так для очковтирательства. а курс может быть 25-35. такой прогноз дают все экономисты такое типа малое расхождение, которое не повлияет на экономику страны.(((
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.