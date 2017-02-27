Додано: Сер 08 кві, 2020 12:28

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

08.04.2020....................27,1505

Доллар прибавил 5 копеек.

Открылись на 3 копейки выше вчерашнего закрытия, явно намереваясь отыграть вчерашнее падение Рыжика под конец сессии. Наскоро хлебнув утренний кофе, выросли на 4 копейки и уравновесились. Постояв чуть больше получаса, выросли еще на 4 копейки и снова остановились. Стоит заметить, что вчера гривна укреплялась относительно доллара и падала относительно евро, сегодня все наоборот. Похоже, сегодня мы отыгрываем отголоски мировых рынков.

НБУ вчера купил 142 млн.

Остатки на коррсчетах существенно сократились. Основной причиной сокращения стал рост объема суточных сертификатов на 10 млрд. В ту же сторону играли обналичка и казначейство. Также прошло мелкое досрочное погашение тендерного рефинанса. На страже ликвидности стоял только НБУ с интервенцией.



В понедельник объем торгов на МБ оставался очень большим, символически увеличившись с 563.3 до 569.9 млн. Чистый спрос при этом сократился с 413 до 384 млн. Объем клиентских заявок также сократился, предложение почти двукратно превышало спрос. Снова очень существенной оказалась доля собственных операций банков.