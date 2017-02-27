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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4997499849995000>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 182
25.01-25.5
6%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
7%
12
27.01-27.5
12%
22
27.51-28.0
13%
24
28.01-28.5
11%
20
28.51-29.0
14%
26
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
7
больше 30
21%
38
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:20

  abc111 написав:
  Patrick написав:Завтра снова суд по Привату
8 квітня Київський апеляційний суд проведе засідання, у результаті якого Приватбанк, можливо, муситиме виплатити 250 млн дол офшорним компаніям з орбіти сім'ї Суркісів.

Про це повідомляє член правління ГО "Центр протидії корупції" Олена Щербан у колонці для ЕП.

"Київський апеляційний суд розгляне скаргу на рішення Печерського районного суду, що став на бік братів Суркісів, вийшовши за межі своїх повноважень", - пише Щербан.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/7/659077/




...суд уйдет на обсервацию.....

Желательно навечно.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:21

  Игорь Алексеевич написав:27.00 - всё по плану.
с леры в лондоне сняли охрану :P
Нашим братикам ИНВЕСТОРАМ подходит для выхода из бумаг данный курс. :P
всё пока идёт согласно договорённости. :roll:
ждёмс середину мая, когда окончательно уйдут с бумаг 19г. наши спасатели экономики.
тогда и реальный курс увидим. :shock:

А что за "договоренность" и кто и как обеспечивает их выполнение, можно узнать? И если я верно понимаю, то когда "уйдут с бумаг 19г. наши спасатели экономики", то спрос на бакс станет ниже из-за отсутствия такой скупки от Сити и курс провалится сразу на 1 грн вниз, т.е. вы тоже согласны со мной, что текущий курс сильно завышен?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:28

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
08.04.2020....................27,1505
Доллар прибавил 5 копеек.
Открылись на 3 копейки выше вчерашнего закрытия, явно намереваясь отыграть вчерашнее падение Рыжика под конец сессии. Наскоро хлебнув утренний кофе, выросли на 4 копейки и уравновесились. Постояв чуть больше получаса, выросли еще на 4 копейки и снова остановились. Стоит заметить, что вчера гривна укреплялась относительно доллара и падала относительно евро, сегодня все наоборот. Похоже, сегодня мы отыгрываем отголоски мировых рынков.
НБУ вчера купил 142 млн.
Остатки на коррсчетах существенно сократились. Основной причиной сокращения стал рост объема суточных сертификатов на 10 млрд. В ту же сторону играли обналичка и казначейство. Также прошло мелкое досрочное погашение тендерного рефинанса. На страже ликвидности стоял только НБУ с интервенцией.

В понедельник объем торгов на МБ оставался очень большим, символически увеличившись с 563.3 до 569.9 млн. Чистый спрос при этом сократился с 413 до 384 млн. Объем клиентских заявок также сократился, предложение почти двукратно превышало спрос. Снова очень существенной оказалась доля собственных операций банков.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:28

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 08 кві, 2020 13:01, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:29

  Alex2006 написав:
  Игорь Алексеевич написав:27.00 - всё по плану.
с леры в лондоне сняли охрану :P
Нашим братикам ИНВЕСТОРАМ подходит для выхода из бумаг данный курс. :P
всё пока идёт согласно договорённости. :roll:
ждёмс середину мая, когда окончательно уйдут с бумаг 19г. наши спасатели экономики.
тогда и реальный курс увидим. :shock:

А что за "договоренность" и кто и как обеспечивает их выполнение, можно узнать? И если я верно понимаю, то когда "уйдут с бумаг 19г. наши спасатели экономики", то спрос на бакс станет ниже из-за отсутствия такой скупки от Сити и курс провалится сразу на 1 грн вниз, т.е. вы тоже согласны со мной, что текущий курс сильно завышен?



Реальний курс 27-29. Як і мало бути в 2019 кінці.
А все інше це казки зебобіків про покращення економіки.
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:30

  Yuri_61 написав:
  Alex2006 написав:Отлично, начинаеться второй раунд битвы олигархов с оленями, посмотрим кто кого в этот раз и на каких уровнях олени выдохнуться :)



затарюсь перед 9 маем па26.хх
а сейчас да, 2я волна загона на новостях, что МВФ и ВБ не устраивает такая редакция Закона о земле

О, наївність! Економіка запрацювала? Транш МВФ надійшов? Поступлення від заробітчан збільшились? Борги списали? 26 грн за долар? Казкар. Не нагнітаю, але готуйтесь щонайменше по 50 відкупитись. Принаймні до кінця року.
DIV
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:31

  Alex2006 написав:
  Игорь Алексеевич написав:27.00 - всё по плану.
с леры в лондоне сняли охрану :P
Нашим братикам ИНВЕСТОРАМ подходит для выхода из бумаг данный курс. :P
всё пока идёт согласно договорённости. :roll:
ждёмс середину мая, когда окончательно уйдут с бумаг 19г. наши спасатели экономики.
тогда и реальный курс увидим. :shock:

А что за "договоренность" и кто и как обеспечивает их выполнение, можно узнать? И если я верно понимаю, то когда "уйдут с бумаг 19г. наши спасатели экономики", то спрос на бакс станет ниже из-за отсутствия такой скупки от Сити и курс провалится сразу на 1 грн вниз, т.е. вы тоже согласны со мной, что текущий курс сильно завышен?



я уже ничего не знаю и ничего в этой стране не пойму.((
сити - уже понятно для чего он нужен на данный момент.
как бы ТИПА потом не начали его шманать, так для очковтирательства.
а курс может быть 25-35. такой прогноз дают все экономисты
такое типа малое расхождение, которое не повлияет на экономику страны.(((
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:33

  Moneta написав:10:45 С самого утра активно покупает Citibank, поэтому вниз котировки не опускаются.

Надо смотреть портфели овгз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:40

следующая страница - 5000.
красивое число.
всем успехов :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

колямойка через своих шестерок наделал поправок 16 тысяч, но он не понимает что глава ВР их просто отменит
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
KOKS
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