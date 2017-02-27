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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 кві, 2020 12:46
varlo написав:
27,3150 -0,1240 -0,45%
27,31 (сейчас) к 27,06 (вчера) = +1%, а не -0,45%
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Sergei
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Додано: Сер 08 кві, 2020 12:51
Торги по доллару проходят при превышении спроса на валюту, что подтягивает котировки вверх. Идут операции по лотам до 1 млн долларов.
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varlo
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Додано: Сер 08 кві, 2020 12:53
Продают по .30-.50, покупая при этом не выше .00
Вот клоунада загонческая очередная.
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Captain Obvious
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Додано: Сер 08 кві, 2020 12:53
Искатель написав:
Мне одному кажется, что это Alex2006 пишет с другой учетки? Такое же ничем не обоснованное утверждение.
Прям два брата-антипода.
Є багато ресурсів де за ці коменти, як у Алекса, платять грощі , дуже багато бірж з Московії, які за зе сплачують.
Батько, розповідав про Чая якогось, який мав на життя тільки власне з того, що обгажував мого Батька.
До речі, хто знає адресу цього збоченця, пишить мені в особисті, буду дуже вдячним.
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Trast
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Додано: Сер 08 кві, 2020 12:56
Captain Obvious написав:
Продают по .30-.50, покупая при этом не выше .00
Вот клоунада загонческая очередная.
Не забываем читать мою подпись
Ethereum написав: Alex2006 написав: Игорь Алексеевич написав:
27.00 - всё по плану.
с леры в лондоне сняли охрану
Нашим братикам ИНВЕСТОРАМ подходит для выхода из бумаг данный курс.
всё пока идёт согласно договорённости.
ждёмс середину мая, когда окончательно уйдут с бумаг 19г. наши спасатели экономики.
тогда и реальный курс увидим.
А что за "договоренность" и кто и как обеспечивает их выполнение, можно узнать? И если я верно понимаю, то когда "уйдут с бумаг 19г. наши спасатели экономики", то спрос на бакс станет ниже из-за отсутствия такой скупки от Сити и курс провалится сразу на 1 грн вниз, т.е. вы тоже согласны со мной, что текущий курс сильно завышен?
Реальний курс 27-29. Як і мало бути в 2019 кінці.
А все інше це казки зебобіків про покращення економіки.
Выкупленные миллиарды с межбанка Нацбанком за последний год тоже "казки"?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Alex2006
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Додано: Сер 08 кві, 2020 13:01
Чернівці 27.05-27.35
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витя
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Додано: Сер 08 кві, 2020 13:01
шо там? вверх идем? какие прогнозы?
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/ телега t.me/kurskharkov
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kharkov_val
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Додано: Сер 08 кві, 2020 13:05
kharkov_val написав:
шо там? вверх идем? какие прогнозы?
Поки що не те пальто, коливання пов'язанні з тим, що нерезидентів потрохи випускають, а випускають їх тоді, коли є гривня, от сьогодні вона є, наприклад.
Але це не зростангя поки що.
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Trast
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