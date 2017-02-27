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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4997499849995000

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 182
25.01-25.5
6%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
7%
12
27.01-27.5
12%
22
27.51-28.0
13%
24
28.01-28.5
11%
20
28.51-29.0
14%
26
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
7
больше 30
21%
38
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:46

  varlo написав:27,3150 -0,1240 -0,45%

27,31 (сейчас) к 27,06 (вчера) = +1%, а не -0,45%
Sergei
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Торги по доллару проходят при превышении спроса на валюту, что подтягивает котировки вверх. Идут операции по лотам до 1 млн долларов.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Продают по .30-.50, покупая при этом не выше .00

Вот клоунада загонческая очередная.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:53

  Искатель написав:Мне одному кажется, что это Alex2006 пишет с другой учетки? Такое же ничем не обоснованное утверждение.
Прям два брата-антипода.


Є багато ресурсів де за ці коменти, як у Алекса, платять грощі , дуже багато бірж з Московії, які за зе сплачують.
Батько, розповідав про Чая якогось, який мав на життя тільки власне з того, що обгажував мого Батька.
До речі, хто знає адресу цього збоченця, пишить мені в особисті, буду дуже вдячним.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:56

  Captain Obvious написав:Продают по .30-.50, покупая при этом не выше .00

Вот клоунада загонческая очередная.

Не забываем читать мою подпись :)

  Ethereum написав:
  Alex2006 написав:
  Игорь Алексеевич написав:27.00 - всё по плану.
с леры в лондоне сняли охрану
Нашим братикам ИНВЕСТОРАМ подходит для выхода из бумаг данный курс. :P
всё пока идёт согласно договорённости.
ждёмс середину мая, когда окончательно уйдут с бумаг 19г. наши спасатели экономики.
тогда и реальный курс увидим. :shock:

А что за "договоренность" и кто и как обеспечивает их выполнение, можно узнать? И если я верно понимаю, то когда "уйдут с бумаг 19г. наши спасатели экономики", то спрос на бакс станет ниже из-за отсутствия такой скупки от Сити и курс провалится сразу на 1 грн вниз, т.е. вы тоже согласны со мной, что текущий курс сильно завышен?



Реальний курс 27-29. Як і мало бути в 2019 кінці.
А все інше це казки зебобіків про покращення економіки.

Выкупленные миллиарды с межбанка Нацбанком за последний год тоже "казки"? :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 13:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернівці 27.05-27.35
витя
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 13:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

шо там? вверх идем? какие прогнозы?
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/ телега t.me/kurskharkov
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 13:05

  kharkov_val написав:шо там? вверх идем? какие прогнозы?

Поки що не те пальто, коливання пов'язанні з тим, що нерезидентів потрохи випускають, а випускають їх тоді, коли є гривня, от сьогодні вона є, наприклад.
Але це не зростангя поки що.
Trast
 
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  #<1 ... 4997499849995000
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